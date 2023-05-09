في جمعية “رغافيم” سعداء بتحطيم أحلام الأطفال الفلسطينيين

هآرتس

يوعناه غونين

المدرسة الأساسية في جبة الديب في شرق بيت لحم كانت مبنى من الطوب مع سقف من الصفيح. على الجدران تم رسم الأشجار والورود. وعلى التراب الذي يحيط بها تم وضع العشب الأخضر الصناعي وفوقه وضعت ألعاب ملونة للأطفال. هذا كان في السابق، لأنه في يوم الأحد الماضي قام الجيش الإسرائيلي بهدم المدرسة التي كان يتعلم فيها بضع عشرات الأولاد، من الصف الأول وحتى الصف الرابع.

هذه المدرسة أقيمت قبل ست سنوات على أرض فلسطينية خاصة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي كي لا يضطر الأولاد إلى الذهاب سيرا على الأقدام مدة ساعة في الشتاء وفي الصيف إلى المدرسة القريبة. عملية الهدم تم تنفيذها في أعقاب سلسلة طلبات والتماسات لجمعية رغافيم اليمينية التي ادعت بأن المدرسة بنيت بشكل خطير وبدون ترخيص.

هذا بالطبع ادعاء ساذج. فقد قدم السكان في العام 2012 خطة هيكلية علقت في مكان ما. وكل طلباتهم للحصول على الترخيص رفضت، مثل 99 % من طلبات الحصول على رخص البناء في مناطق ج التي تقع تحت سيطرة إسرائيل. سياسة التخطيط المميزة تحول تقريبا أي بناء فلسطيني في هذه المناطق إلى بناء غير قانوني ومؤقت، وهذا بالضبط هو الهدف. الكثير من الفلسطينيين يفضلون الانتقال إلى مناطق يمكن فيها البناء والعيش، وهكذا يتم إبعادهم بالتدريج عن أراضيهم.

جمعية رغافيم تفاخرت بإسهامها بهدم المدرسة وقامت بنشر صور لأكوام من الحجارة والأخشاب التي بقيت منها – لأنه لا يوجد أي شيء يفرح القلب أكثر من تحطيم أحلام الاولاد. الأعضاء في رغافيم يصيبهم الاستحواذ المرضي بشكل خاص بخصوص المدارس. في تقرير من العام 2021 قالوا: “إن عشرات المدارس التي بنيت بدون ترخيص (بدون خيار كما قلنا)، “لا يتم بناؤها لاعتبارات التعليم، بل من أجل وضع اليد على أراض لها أهمية استراتيجية”. يبدو أنهم يجدون صعوبة في التصديق أن الآباء الفلسطينيين أيضا يفضلون ألا يضطر أولادهم إلى السير بضعة كيلومترات كي يحصلوا على التعليم.

في المكان الذي يعتبر فيه آخرون الكتابة والرياضيات واللوح والطباشير دروسا، فإن رغافيم تعتبر ذلك إرهابا تعليميا. في مقابلة أجراها كلمان ليفسكيند في شهر آذار (مارس) الماضي وصف المستشار القانوني في رغافيم، بوعز ارزي، المدرسة في جبة الديب بأنها “مرساة شرعنة” لمخالفات البناء. في كل مناطق ج، حسب قوله: “فإن اختيار موقع المدرسة استهدف شرعنة بناء غير قانوني”، لأن الدولة تخشى من هدم مدرسة (الضعف الذي ليس له مكان في عالم رغافيم). النضال الحازم لجمعية رغافيم ضد البناء غير القانوني كان سيكون مقنعا أكثر، لو لم يكن معظم أعضاء الجمعية يعيشون هم أنفسهم في مبان غير قانونية، لكنها تابعة لليهود. على سبيل المثال، حسب تقرير لجمعية كيرم نبوت من العام 2018، المستشار القانوني ايرز صدم في المقابلات من مخالفات البناء، لكنه هو نفسه يعيش في مستوطنة معاليه مخماس في بيت غير قانوني صدر ضده أمر هدم.

مدير عام رغافيم ايضا، يهودا الياهو، الذي اختاره الوزير سموتريتش لرئاسة إدارة الاستيطان الجديدة له، يعيش في بؤرة حورشا الاستيطانية في بيت صدر ضده أمر هدم. ومثلهم الكثير ممن عملوا ويعملون في رغافيم، وعلى رأسهم الوزير سموتريتش، الذي قام بتأسيس هذه الجمعية والذي بيته في كدوميم بني بصورة مخالفة للقانون. ومن يعيش في بيت غير قانوني لا يجب عليه إصدار أمر هدم ضد مدرسة للآخرين.

في الدعاوى للمحكمة يتحدث أعضاء رغافيم عن سلطة القانون، ولكن الأخلاق المزدوجة لهم تدل على أنهم لا يهتمون بمخالفات البناء، بل فقط استغلال التمييز التخطيطي من أجل طرد زاحف للفلسطينيين. جمعية لها تأثير كبير في أروقة الحكم، وضعت نصب عينيها تخريب مدارس أساسية في قرى فقيرة ومختنقة – يصعب التقرير إذا كان هذا هو التعريف في القاموس لـ”أقوياء على ضعفاء” أو أنه التعريف العلمي لـ”قسوة القلب”.