في حزب العمل، إما بيرتس وإما باراك

هآرتس

بقلم: عوزي برعام

11/6/2019

الوسط – يسار لا يثق بنفسه. هو يعتقد أن الديمغرافية ستفعل فعلها وافعاله لن تقدم أو تؤخر. فقط من وجهة نظر كهذه يمكنني أن أفهم ما يحدث في المعسكر الكبير والمهم هذا، حيث أن التطلعات يجب أن تكون موجهة نحو النصر، نحو تغيير في الحسابات المقبولة، نحو معركة مباشرة لا رحمة فيها.

اليمين في اسرائيل متعفن. ما يوجد لديه دعم شعبي، لكن شيئا ما يجب أن يتغير، نفتالي بينيت سيتنافس. لقد حاول أن يقول في الانتخابات السابقة “نتنياهو، نتنياهو”. لكنه انهار هو واييلت شكيد. ايضا افيغدور ليبرمان اقسم يمين الولاء “فقط حكومة يمين برئاسة نتنياهو”. ولكن هذه المرة لن يتمكن من قول ذلك. ربما هما لا يريدان بني غانتس، لكن يجب عليها ادانة الفساد والتطرف الديني والحريدي المتزايد، وإلا لن يكون لهما قاعدة تأييد.

بنيامين نتنياهو الذي قام ببناء نجاحه السياسي على الخداع، سيفعل هذا مرة اخرى. هو بريء من طرح مواقف في الامور الحساسة، باستثناء قضاياه القانونية. وسيعتمد في الانتخابات على أنه زعيم كبير له علاقة مع ترامب وبوتين. المعارضة يجب عليها المهاجمة بكل القوة. ويجب عليها كشف اكاذيب نتنياهو حول حصانته. وأن تعود وتقول إنه لا توجد لليكود سياسة واضحة باستثناء الدفاع عن نتنياهو. ويجب عليها ايضا اصدار مبادئ سياسية حقيقية قابلة للالتقاط من اجل اغلاق الدائرة.

ولكن حزب العمل لا ينشغل بذلك. في حزب العمل ما يزالون يسمعون صوت آفي غباي، الذي كان ترشحه وقاحة وعار. الحزب يريد أن ينشغل الآن في الانتخابات التمهيدية. ثلث الـ 60 ألف منتسب صوتوا لازرق ابيض في الانتخابات. وهذا هو تقدير الحد الادنى. عدد من رؤساء الحزب شرحوا أن الانتخابات التمهيدية يجب اجراءها تحت عنوان “العملية الديمقراطية” التي تعني تبذير عبثي لطاقة حزب لديه 6 مقاعد.

يوجد لحزب العمل مرشحان حقيقيان، عمير بيرتس الذي أعلن عن تنافسه واهود باراك اذا قام بالاعلان عن ذلك. لا يوجد أكثر من ذلك. أنا اعرف الفرضية القائلة بأنه مطلوب التجديد، وأن ايتسك شمولي وستاف شبير كانا الأوائل في الانتخابات التمهيدية وأنهما عضوا كنيست معروفين. ولكن الآن ليس الوقت لتجريب الادوات. يجب أن يكون حسم فوري بين بيرتس وباراك في مؤتمر الحزب القادم.

ايضا في ازرق ابيض لا يتعلمون الدروس. من الواضح للجميع أن التناوب بين غانتس ولبيد هو فشل انتخابي سيحسن نتنياهو استغلاله. الصراع يجب أن يكون بين مرشحين لرئاسة الحكومة لا ثلاثة. ولكن الحزب اعلن بأنه لن يتنازل عن التناوب، وأن لبيد تنازل في الحقيقة بموافقته الاولية. ربما سيؤدي هذا القرار الى سلام داخلي بين الزعيمين، فقط خسارة أن هذا سيبعد فرصة الانقلاب.

بعد الحسم في حزب العمل الامر يحتاج الى اعادة النظر في التعاون بين حزب العمل وحزب ازرق ابيض. يجب محاولة انشاء نظام سياسي مشترك، واذا لم يوجد، يجب اتباع سياسة مهاجمة اليمين وعدم الانشغال بالاصوات التي حصلت عليها الاحزاب في كتلة الوسط – يسار.

ميرتس يمكنه عدم التضرر من هذه الخطوات لأنه يوجد جمهور حمائمي اكثر في مواقفه السياسية وأكثر راديكالية في مواقفه الاجتماعية. وهذا الجمهور يمكن أن يعطيه اصواته. على كل الاحوال، يجب الاتفاق على مبدأ واحد وهو توجيه الوجه نحو الخارج، الى الخصم المر الذي لا يتورع عن الكذب والخداع من اجل الحفاظ على الحكم. وليس نحو الداخل، نحو الشركاء في النضال.