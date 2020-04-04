في حقبة ما بعد “كورونا”.. تغييرات لم تكن تتوقعها!

علاء علي عبد

عمان– في ظل استمرار تزايد تفشي جائحة كورونا حول العالم، باتت البشرية أمام ضرورة ملحة لتغيير نمط الحياة الذي اعتادت عليه قبل بدء هذه الجائحة.

على الرغم من صعوبة الأيام التي تعيشها البشرية على هذا الكوكب بسبب جائحة كورونا، إلا أنه ما من شك أن الخلاص من هذه الجائحة ليس سوى مسألة وقت لا أكثر، لكن هنا يبرز السؤال حول ما إذا سيشهد العالم تغييرات في حقبة ما بعد كورونا، أم أن الحياة ستعود لسابق عهدها.

غالبية المؤشرات تؤكد أن هناك العديد من التغييرات التي سيشهدها البشر حول العالم تتعلق بطبيعة حياتهم اليومية، فمن الخطأ عدم الخروج بدروس مستفادة من هذه الأزمة التي نمر بها جميعا.

من التغييرات التي يتوقع حدوثها في حقبة ما بعد “كورونا”، أذكر ما يلي: