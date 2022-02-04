في خضم التوتر مع الغرب.. قمة روسية صينية في بكين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بالعلاقات الوثيقة “غير المسبوقة” لبلاده مع الصين، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جنيبينغ في بكين قبل ساعات من افتتاح أولمبياد 2022.

وقال بوتين الذي يواجه أزمة حادة مع الغرب بشأن أوكرانيا، مستهلاً لقائه مع نظيره الصيني “في ما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية، فهي تطورت في ظل روحية صداقة وشراكة استراتيجية، واكتسبت طابعا غير مسبوق حقا”، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الروسي.

وأعرب بوتين، في اجتماعه مع شي جين بينغ، عن ثقته في أن الرياضيين من روسيا والصين سيحققون أداء جيدا في الأولمبياد.

وأضاف أن العلاقات بين روسيا والصين اكتسبت طابعا غير مسبوق، يدعم كل منهما تنمية الآخر، “العلاقات الروسية والصينية مثال جيد على تطوير العلاقات الثنائية”.

ولفت بوتين خلال اللقاء إلى أن “العاملين في القطاع النفطي أعدوا “حلولا جديدة جيدة جدا” لتزويد الصين بالهيدروكربونات.

“اكتسبت العلاقات بين الاتحاد الروسي والصين طابعًا غير مسبوق ، حيث تدعم الدولتان تطور بعضهما البعض”، وفق بوتين.

ويعد هذا اللقاء المباشر بين الزعيمين الروسي والصيني الأول من نوعه منذ بداية وباء كورونا.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، بأن لقاء الرئيسين سيعقد اليوم الجمعة قبل بداية مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع أن يناقش بوتين وشي جين بينغ أثناء لقائهما أهم القضايا الدولية بما في ذلك الحوار بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو والمقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، بالإضافة إلى الاتجاهات الرسمية للتعاون الثنائي بما في ذلك في مجال الطاقة والتعاون الاستثماري والفضاء.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي في مقال لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” بعنوان “روسيا والصين: شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل”، أن روسيا والصين جاران تجمعهما تقاليد قديمة من الصداقة والثقة.( وكالات)