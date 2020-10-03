في داخل البيوت.. التباعد يتسلل والاجراءات الاحترازية تتضاعف

منى أبوحمور

عمان- الارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي شهدته المملكة في الأيام الأخيرة، زاد من حالة الخوف والقلق والارتباك لدى الأسر التي باتت تطبق الإجراءات الاحترازية داخل المنزل لحماية أفراد عائلتها.

تحرص الثلاثينية بيسان خالد على الالتزام بمسافة التباعد بين أفراد العائلة وعدم الاقتراب أو مشاركة الأغراض الشخصية وارتداء الأقنعة البلاستيكية داخل المنزل منعا لإدخال عدوى كورونا إليه.

وتقول بيسان “ربما تعد الإجراءات التي نتخذها داخل المنزل مبالغ بها”، ولكن الخوف من أن يصاب أحد أفراد عائلتها بهذا الفيروس أمر مخيف جدا بعد أن أصبحت الحالات قريبة من كل شخص.

تقول إن التباعد الاجتماعي داخل المنزل والتوقف عن استقبال الضيوف وعدم المصافحة باليد، كلها إجراءات احترازية تقوم بها بيسان وعائلتها لحماية والدتها وحماية نفسها وعائلتها، لا سيما وأنهم يضطرون صباحا للذهاب إلى أشغالهم، ما يعني أن احتمالية مخالطتهم مصابين واردة.

وتشاركها الرأي هبة التي لم تزر والديها منذ شهرين لحمايتهما من خطر الإصابة بالفيروس باعتبارها تعمل في إحدى الدوائر الحكومية وتضطر للتعامل مع المراجعين.

عاد الأردنيون بقوة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق البروتوكول الصحي داخل منازلهم وفي علاقاتهم الاجتماعية بعد أن أصبح كورونا بينهم وقريبا منهم.

الأمر ذاته، أعلنته عائلة أبو علي التي أوقفت السلام داخل أفراد الأسرة نفسها أو مشاركة الطعام في الطبق ذاته، والابتعاد عن كبار السن في العائلة وعدم تقبيلهم أو حتى مجالستهم عن قرب.

التفاصيل اليومية لأخبار كورونا ألقت بظلالها على الأسر الأردنية، وعائلة أبو علي واحدة منها، فلم يعد التهاون بتطبيق الإجراءات مسموحا بها بالنسبة لهم أو مقبولا من أي فرد من العائلة، فضلا عن قيامهم بتقسيم جمعة العائلة المعتادة على يومين منفصلين حتى لا يجتمع أكثر من عشرة أفراد من العائلة مع أطفالهم.

“الحالات أصبحت قريبة منا والإصابة واردة”، هكذا يقول أحمد حسن الذي عاد مجدد ليطبق الإجراءات الاحترازية داخل منزله بصرامة، لافتا إلى أن الإصابة بالفيروس لم تعد مجرد خبر نسمعه في المؤتمر الصحفي، وإنما أصبح متواجدا في معظم البيوت، والحرص واجب.

يقول أحمد “لا أخلع الكمامة طوال اليوم وقبل أن أدخل إلى أبنائي أعقم نفسي جيدا”، لافتا إلى أنه يحاول أن يعلم عائلته التعود على هذه الإجراءات وجعلها جزءا من الحياة وتدريبهم على التعايش مع الوباء والتعامل معه بطريقة صحيحة لحين انتهائه.

ومن جهته، يشير اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة إلى أن فيروس كورونا ولد قلقا وتوترا وضغطا نفسيا وأحدث حالة من البلبلة والقلق وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل بشكل واضح.

ويشير إلى ارتفاع وتيرة الحالات بشكل سريع والخوف من العودة إلى الحظر الشامل كخيار، ما أوجد حالة من الضبابية، وعدم الاستقرار النفسي والخوف من العودة مجددا إلى الأعباء الاقتصادية التي تسبب بها الحظر والآثار التي لحقت بالبنية الأسرية.

“ورغم كل ذلك، كان لدى الناس أمل بتحسن الوضع الوبائي والانتهاء من المرض، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن”، وفق مطارنة الذي يلفت إلى أن ازدياد عدد حالات الإصابة وحالات الوفاة، عمق حالة القلق وأصبحت الأسر أكثر خوفا وقلقا على أبنائها وكبار السن في عائلتها فأصبح التباعد الاجتماعي والخوف أكبر.

ويبين أن المواطن، نتيجة شعوره بالخوف والقلق على من يحب، زاد شعوره بالمسؤولية وأصبح يلتزم بالإجراءات الاحترازية أكثر ويعقم البيت ونفسه وأفراد عائلته، لاسيما وأن عودة المدارس زادت القلق والخوف عند الأسرة.

ويرى مطارنة أن هذا الخوف والتباعد الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع، جعل الأسرة تعاني حالة من تفكك الروابط ولم يعد هناك حالة من الدفء والأمان الاجتماعي، لافتا إلى أن الانتشار المجتمعي للوباء وحالة القلق والتوتر التي يعيشها الأردنيون في ظل ارتفاع كبير في حالات الإصابات يخلق حالة من العصبية عن الناس ونفسية غير مستقرة ويستبب بحالة من الضغط النفسي والاكتئاب والعزلة.

ويؤكد مطارنة أن على الناس أن يروا الأشياء بمنظور مختلف وأن يتعاملوا مع وباء كورونا كأي مرض مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام الكبير، والتعامل مع الوضع الحالي بإيمان أكبر ويقين أكبر والتعايش مع الفيروس، وتوفير حالة من الأمان والهدوء داخل الأسرة.

في حين لا ينكر اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد الجريبيع، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا أسهم في زيادة نسبة القلق والخوف، حتى أن كثيرا من الأشخاص أعادوا حساباتهم مرة أخرى حول صدقية وجود المرض بعد اتساع رقعة انتشاره في المجتمع ووصوله للمحافظات، وبات يقترب من كل عائلة.

هذا القلق الذي أصاب المجتمع مؤخرا مع ارتفاع عدد الحالات ترجمه المواطن من خلال زيادة الحرص على الوقاية من الإصابة والالتزام بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامة بشكل يومي.

إلى ذلك، يشدد جريبيع على ضرورة الابتعاد عن تهويل الخوف والقلق الذي قد يتسبب بإضعاف مناعة الجسم، وبالتالي التسبب بمضاعفات سيئة في حال الإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله.

ويقول “لا يوجد وباء في العالم أخذ بعدا إعلاميا كوباء كورونا”، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في زيادة الخوف والهلع عند الناس، فأصبح البعض يتحسس عند الإصابة بالرشح أو الانفلونزا العادية.

ويعزو جريبيع الارتفاع المبالغ به في الحالات إلى عدم التزام كثير من سكان الأطراف والمحافظات بالتجمعات الكبيرة، ما سرع في انتشار الحالات وتزايدها، وأوجب في هذه الفترة الالتزام الجدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجاوز هذه الأزمة.

ويقول جريبيع “أمام انتشار وباء مجتمعي والإقبال على فصل الشتاء، تقتضي المسؤولية من الجميع الالتزام، إضافة إلى بعض الإجراءات القانونية، ويجب أن يتم تطبيق القانون على كل المخالفين أمام الارتفاع في الإصابات والوفيات التي قد تكون عاملا إيجابيا يجعل الناس يعيدون حساباتهم في كيفية التعامل مع فيروس كورونا”.