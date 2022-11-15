في ذكرى استشهاد غسان كنفاني “التجديد” تقيم احتفالية في الجامعة الأردنية

أحيت قائمة التجديد في الجامعة الأردنية الذكرى الخمسين لرحيل الأديب المناضل غسان كنفاني، ذلك من خلال احتفالية ثقافية استعرضت أهم أعمال كنفاني الأدبية، بالإضافة لرسوماته وإسهاماته الصحفية والفنية.

الفعالية التي أقيمت اليوم الأحد في الجامعة الأم حيث لاقت تفاعلاً كبيراً لدى الطلبة، تم تقديم توطئة عن حياة الشهيد ونضالاته المتعددة دفاعاً عن قضية فلسطين وقضايا الحرية في العالم.

كما وتم توزيع عدد من مجموعاته القصصية على الطلبة، ونقاش الأبعاد النضالية والسياسية والأدبية التي ضمّنها غسان في كتاباته، وخطه السياسي الأدبي الذي سخره خلال حياته القصيرة في سبيل قضية شعبه.

لم تخلو الفعالية من زاوية خاصة استعرض فيها مقولات واقتباسات لأهم الشخصيات التي تحدثت عن غسان ودوره الطليعي، والدور المشتبك الذي أضفاه على الثقافة وحمّل المثقفين من بعده مسؤولية وأمانة الالتزام به.