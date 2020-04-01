في زمن “كورونا”.. إدارة “المياه” الحصيفة تسهم بالحد من انتشار الوباء

إيمان الفارس

عمان – فيما يهدّد افتقاد نحو 2.3 مليار شخص في مختلف أنحاء العالم لخدمات مياه الشرب المأمونة والكفيلة بالسلامة الصحية والوقاية من الأمراض الوبائية كفايروس “كورونا” المستجدّ، أثبتت إدارة الأردن المائية، رغم تواضع إمكانياتها وشح مصادرها، كفاءتها، بإيصال تلك الخدمات، لحوالي 94% من السكان.

ومما لاشك فيه أن إمكانية وصول الأفراد لخدمات المياه المأمونة والصالحة للشرب، والتي تمكنت وزارة المياه والري من تقديمها للمواطنين الأردنيين وبكفاءة متسارعة الوتيرة وعبر سنوات، ستكفل، ولو بشكل جزئي، محاربة “الكورونا أو كوفيد-10” وحصر عدوى الوباء العالمي، وذلك إلى جانب الإجراءات الاحترازية الأخرى التي أجرتها الحكومة في سياق محاربة هذا الوباء.

ولا يمكن إغفال عوامل ارتفاع تأزم الوباء دون الأخذ بالاعتبار لدور عملية النظافة والتعقيم المستمرة عبر استخدام المياه الآمنة، مترافقة مع مواد التعقيم الصابونية، وهو الأمر الذي نجح فيه الأردن، وذلك رغم تصنيفه ثاني أفقر دول العالم مائيا، في الوقت الذي تجتاز فيه خدمات الصرف الصحي ما نسبته 69% في الأردن.

وبالمقارنة بين مؤشرات المنظمات الأممية لتوفر المياه في الأردن، محدود الموارد مائيا والأشد فقرا بالمياه عالميا، وبين دول متقدمة، فإن أزمة “كورونا” أظهرت كفاءة الإدارة المائية الأردينة حيال إيصال المياه الآمنة والصالحة للاستخدامات المنزلية، ما جعله سبّاقا عن دول متقدمة ترتفع فيها حصة الفرد من المياه مقارنة بالأردن، خاصة فيما يتعلق بأولويات وقاية صحة المواطن الأردني، وإتاحة المجال لاستمراريته في القيام بعمليات التنظيف والتعقيم المستمرة سواء الشخصية أو المنزلية.

ورغم انخفاض حصة المواطن الأردني من المياه لما دون 100 متر مكعب سنويا، مقابل متوسط نظيرتها في مختلف دول العالم بنحو 1000 متر مكعب سنويا، إلا أن إيصال خدمات المياه الكافية لتلبية مختلف الاحتياجات المنزلية، من شأنها أن تحصر تفشي “كورونا”، وذلك لإمكانية وصول الأشخاص للمياه الآمنة.

وفي إحدى تقاريرها حول وباء “كورونا”، دعت منظمة الصحة العالمية (WHO) لحملة بعنوان “حفظ الأرواح: نظف يديك”، وذلك حماية أيضا للعاملين في مجال الصحة وبشكل أساسي.

أما الأمم المتحدة، فرصدت أرقامها وجود 2.3 مليار شخص في العالم، لا يمتلكون مرافق الصرف الصحي، محذرة من مخاوف حول تقديرات برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف للمياه والصرف الصحي، لتوفر ما لا يقل عن 1.8 مليار نسمة، يشربون مياها ليست محمية من مكونات الصرف الصحي، حيث يلجأ عدد كبير لشرب مياه تصل إليه عبر أنظمة تفتقر إلى الحماية الكافية ضد المخاطر الصحية.

أما على المستوى الإنساني، لفتت المنظمة الأممية لعدم إمكانية النظر إلى المياه بمعزل عن الصرف الصحي، موضحة أنهما عاملان حيويان في خفض العبء العالمي من الأمراض، فضلا عن دورهما بتحسين الصحة، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية للسكان.

وحول التقديرات العالمية لخدمات النظافة الأساسية في المنازل والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، والتي تمثل دعوة لمحاربة انتشار “كورونا” عالميا، أشارت كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف لدور نظافة اليدين باعتبارها عنصرًا حاسمًا في الوقاية من الأمراض، بما في ذلك منع انتشار كوفيد – 19، أشارت لافتقار عدد كبير من الناس لتلك المقومات.

وحذرت أحدث التقديرات العالمية الصادرة بهذا الصدد، من افتقار 3 مليار شخص إلى الصابون والمياه في المنزل، و 900 مليون طفل للمياه والصابون في مدرستهم (وهي عامل مرتفع الأهمية عندما يعود الأطفال إلى المدرسة)، بالإضافة لافتقاد 40٪ من مرافق الرعاية الصحية، حيث لم تكن مجهزة لممارسة نظافة اليدين في نقاط الرعاية.

وعلاوة على ذلك، تم رصد تفاوت كبير بين الدول وداخلها مع بعض السكان الذين لديهم تغطية منخفضة للغاية لهذه الخدمة الأساسية.

وفي السياق ذاته، استهجنت دول أفريقية ولاتينية (من ضمن عدة دول نامية أخرى)، إمكانية مواصلة والحفاظ على النظافة والتعقيم المستمرين، خاصة الأحياء الفقيرة، وذلك ضمن خطوات محاربة “كورونا”، في الوقت الذي تفتقد فيه للحد الأدنى من المياه النظيفة في منازل سكانها.

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