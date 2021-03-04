في زمن “كورونا”.. روشتة ذهبية لتقي نفسك من الأمراض المعدية

دبي- يوجد الكثير من الطرق للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، والتي تشمل الحفاظ على النظافة الشخصية والعامة وتجنب التعرض الجسدي لأي مريض والتغذية الجيدة.

نشر موقع “Webmed” الطبي العالمي المتخصص تقريرًا عن أهم الطرق التي ينبغي الالتزام بها للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، فيما يلي:

التغذية الجيدة: يحتاج جسم الإنسان إلى جهاز مناعة قوي لمحاربة الأمراض المعدية. يمكن لنظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الطازجة والمفيدة مع تجنب الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء، قدر الإمكان أن يبقي جهاز المناعة في أفضل حالاته.

النوم الجيد: أثناء النوم، يصنع جسم الإنسان بروتينات تسمى السيتوكينات التي تقوم بالمساعدة على محاربة الالتهاب والمرض. ينصح الخبراء بالحفاظ على روتين يومي يضمن الحصول على قسط جيد من النوم لدعم جهاز المناعة.

اللقاحات: تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد A وB وشلل الأطفال والنكاف والحصبة والسعال الديكي والانفلونزا. ينصح الخبراء باستشارة طبيب بشأن حصول أفراد الأسرة كافة على اللقاحات اللازمة لحمايتهم جميعا.

تنظيف وتطهير الأسطح: ينصح الخبراء بالحفاظ على نظافة الغرف والمطابخ ودورات المياه، والمناطق كافة في المنزل التي يمكن أن تكون عرضة لتراكم بالجراثيم أو البكتيريا. ويوصي الخبراء بضرورة تنظيف الأسطح بالماء والصابون ثم بمناديل معقمة وليس النوع المضاد للبكتيريا.

غسل اليدين: يمكنك التقاط الجراثيم بمجرد لمس الأسطح غير النظيفة أو الأشياء التي عادة ما يلمسها أشخاص آخرون، مثل مقابض الأبواب وأسطح الموائد والمطابخ والشاشات التي تعمل باللمس وأدوات التحكم عن بعد في الأجهزة. تنتقل الجراثيم عن طريق اللمس باليدين ومنها إلى الوجه إذا قام الشخص بلمسه وبالتالي يمكن الوقاية بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر.

تطهير اليدين: إنها طريقة جيدة لمكافحة الجراثيم عندما لا يتوفر الصابون والماء، بما أنه يحتوي على 70 % كحول على الأقل ولا يحتوي على الميثانول، والذي يمكن أن يكون ضارًا. لكن لا يجب الاعتماد على معقم اليدين كبديل لغسل اليدين. إن استخدام معقم اليدين يكون إجراء استثنائيا لحين توافر الماء والصابون لأن المعقم لا يتخلص من جميع أنواع الجراثيم ولا يعمل بشكل جيد إذا كانت اليدان دهنيتين.

الأدوات الشخصية: يمكن أن تتراكم الجراثيم ومسببات الأمراض على الأدوات الشخصية عن طريق اللعاب مثل فرشاة الأسنان أو ملمع الشفاه للسيدات أو عن طريق الدم مثل شفرات الحلاقة للرجال أو مقصات الأظافر. ولا يجب أيضا التشارك في الطعام أو الشراب نفسه أو على الأقل يتم أخذ قضمة من جزء نظيف وعدم استخدام الكوب نفسه لأكثر من شخص.

تنظيف الطعام: يعد المطبخ أحد مواطن تجمع الكثير من الجراثيم. يجب غسل اليدين دائمًا قبل وبعد تحضير الطعام، وشطف الفواكه والخضروات قبل تناولها. ينبغي حفظ الطعام النيئ بعيدًا عن الطعام المطبوخ، وتغيير الأواني وألواح التقطيع التي تلامس الطعام النيئ، ومسح الأسطح التي تم وضع الطعام النيئ فوقها. وعند الطهي، يجب التأكد من طهي جميع الأطعمة لدرجة الحرارة المناسبة.

التباعد الجسدي: هو البقاء على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين غير المقيمين بالمنزل نفسه. تساعد تلك المسافة على تجنب التعرض لأي قطرات يتم إطلاقها عندما يسعل شخص ما أو يعطس أو يتحدث.

ارتداء الكمامات: للوقاية من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الهواء مثل “كوفيد 19″، يوصي المركز الأميركي لمكافحة الأمراض CDC بتغطية الوجه عند التواجد في الأماكن العامة أو بالقرب من أي شخص لا يعيش مع الشخص بالمنزل نفسه.-(العربية نت)