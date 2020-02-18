في سابقة.. إنشاء مصنع لمياه الشرب في الجامعة الأردنية

عمان – الغد- اتخذ مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الأردنية قرارا يقتضي بإنشاء مصنع مياه للشرب في الجامعة انسجاماً مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع ريادية وصولاً لمفهوم الجامعة المنتجة.

وسينشىء المصنع على مستوى عالٍ من التجهيزات الفنية التي تضمن توفير مياه الشرب بجودة عالية ووفقاً للمواصفات الأردنية للمياه المعبأة رقم 1214/2018، فضلا عن عملية المراقبة الدورية من قبل مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الحاصل على اعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية .

والمصنع المقترح توطينه في كلية الهندسة سيشكل بيئة تعليمية وتدريبية مثالية لطلبة الجامعة من خلال توفيره البيئة التعليمية النظرية والعملية، إضافة لتوفيره مياه الشرب لطلبة الجامعة وبأسعار رمزية ما يحقق الاكتفاء الذاتي للجامعة من مياه الشرب.