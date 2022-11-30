في سابقة جديدة من نوعها.. الأردن يترأس المجلس الدولي للزيتون للعام الثاني

افتتح وزير الزراعه رئيس المجلس الدولي للزيتون المهندس خالد الحنيفات اليوم في مدينة خايين اسبانيا بحضور المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون السيد عبداللطيف غديرة ، رئيس اللجنة الاستشارية في المجلس الدولي للزيتون و ممثل مقاطعه مدينه خاين و رئيس بلدية خاين، و سعادة سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في اسبانيا و القنصل الأردني و رئيس البعثة الأردنية د. مراد المعايطه، و ممثلي الدول الأعضاء الجلسة العامه حيث تتولى المملكة الأردنية الهاشمية مهام رئاسة المجلس الدولي للزيتون لهذا العام .

وفي سابقة من نوعها فقد اجمع المجلس الدولي للزيتون بكافة أعضاءه على تكليف المملكة الاردنية الهاشمية برئاسة المجلس الدولي للزيتون لسنه ثانيه (لعام ٢٠٢٣) وهي بادره الأولى من نوعها تتم في المجلس الدولي للزيتون.

وقد أثنى الوزير على هذا الإجماع من قبل الأعضاء على ترأس الأردن للمجلس وأشار الى الأردن يحظى اليون بأحترام كافة دول العالم وهذا يعود إلى حكمة القيادة الهاشمية في صناعة علاقات طيبة مع دول العالم على اساس من المحبه والاحترام والتشاركية المثمرة لصالح الإنسانية وأكد على أهمية الزيتون و زيت الزيتون ودوره في الأمن الغذائي، ودوره في تحقيق السلام في جميع دول العالم.