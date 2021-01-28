في ستة أعوام.. 24 مليار دينار قيمة الفواتير المسدّدة عبر “إي فواتيركم”

إبراهيم المبيضين

عمان – أظهرت آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن قيمة الفواتير التي سددها أردنيون من خلال نظام استعراض وتسديد الفواتير إلكترونيا “إي فواتيركم” منذ انطلاقته منتصف العام 2014 وحتى نهاية العام الماضي 2020 بلغت قرابة 24 مليار دينار.

وكشفت البيانات أن عدد الحركات (الفواتير) التي سددت عبر “إي فواتيركم” منذ انطلاقة النظام قبل ست أعوام ونصف العام بلغ قرابة 53 مليون فاتورة لخدمات تتبع مؤسسات من مختلف القطاعات كالمياه والكهرباء والاتصالات والتعليم وخدمات حكومية متنوعة.

وذكرت بیانات المركزي أن 318 جهة من القطاعین العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادیة أصبحت الیوم مرتبطة بنظام “إي فواتیركم”، وذلك حتى نهاية العام الماضي، فيما يرتبط بالنظام من الجهة الأخرى بنوك ومقدمون لخدمات الدفع، ضمن نظام متكامل يمكن المواطنین من سداد فواتیر عشرات الخدمات التي تتبع الجهات المفوترة المربوطة على النظام.

ويمكن اليوم عبر النظام تسديد فواتير لنحو حوالي 670 خدمة تتبع الجهات المفوترة المربوطة على النظام.

وتتوزع الجهات المفوترة والمرتبطة بالنظام بین شركات اتصالات، ومؤسسات حكومیة، وجامعات، وشركات كهرباء، ومیاه، ونقابات وجمعیات وغيرها من الجهات.

ونظام “إي فواتیركم” الذي یشرف علیه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام یربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ویمكن المواطن من استعراض ومعرفة قیمة فواتیره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونیا عبر قنوات عدة، منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي. وببساطة، یهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المیاه، الاتصالات) لتسهيل عملیة الاستفسار عن قیمة الفواتیر وسدادها من خلال قنوات إلكترونیة متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

إلى ذلك، أظهرت البيانات أن قيمة الفواتير التي سددها أردنيون إلكترونيا عبر نظام “اي فواتيركم” خلال العام الماضي 2020 بلغت 7.5 مليار دينار ما يشكل قرابة الثلث من إجمالي الفواتير المسددة وبنسبة 31 %.

وذكرت البيانات أن هذه القيمة جاءت سدادا لحوالي 23 مليون فاتورة لخدمات حصل عليها المواطنون من مؤسسات في مختلف القطاعات كالمیاه والكهرباء والاتصالات والتعلیم وخدمات حكومیة متنوعة.