في صالة اللياقة البدنية الفيصلي يباشر استعداداته للموسم الكروي

باشر فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادا للموسم الكروي المقبل (2023).

ويعتبر فريق الفيصلي أول فريق يبدأ تدريباته للموسم المقبل، رغم تأخر انطلاق البطولات التي تبدأ يوم 4 أيار المقبل ببطولة الدرع، فيما يبدأ دوري المحترفين للموسم الكروي خلال شهر آب المقبل.

وتخلد أندية المحترفين حاليا في مرحلة بيات، بعيدا عن التدريبات في ظل ابتعاد انطلاقة الموسم، فيما كان الفيصلي أول فريق يتدرب استعدادا للمرحلة المقبلة التي يشارك فيها الفيصلي أيضا في دوري أبطال آسيا.

وأجرى الفيصلي تدريبه اليوم في صالة اللياقة البدنية بانتظار مزيد من التدريبات في الفترة المقبلة، تحت إشراف المدير الفني جمال أبو عابد.