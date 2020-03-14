في ظل أزمة كورونا..”شؤون المرأة ” تطالب بإجراءات خاصة للموظفات والموظفين

عمان – الغد – تثمن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية حفاظًا على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس الكورونا؛ ومع القرار الأخير القاضي بتعطيل المدراس ورياض الأطفال تتمنى شؤون المرأة على الحكومة وضع تعليمات أو إجراءات خاصة بالأمهات العاملات والآباء الذين يرعون أطفال أعمارهم دون الخامسة؛لتسهيل عملهم خلال هذه الفترة وتمكينهم من رعاية أطفالهم، مثل السماح لهم بالعمل من المنزل او منحهم إجازات مدفوعة؛ على ان تطبق هذه التعليمات على القطاعين العام والخاص، علماً بأن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قد أتخذت إجراءات سريعة لتسهيل عمل موظفات وموظفي اللجنة خلال الفترة القادمة لتمكينهم من رعاية أسرهم وأطفالهم.