في ظل “الكورونا”.. اجعل التعليم المنزلي لطفلك ممتعا

علاء علي عبد

عمان- بعد أن تم تعليق الدراسة بسبب انتشار وباء الكورونا المستجد، أصبح من الضروري على الطلبة متابعة دراستهم من المنزل حتى لا يجدون أنفسهم متأخرين عند عودة الحياة لطبيعتها.

المشكلة أن الطلبة، وخصوصا الأطفال منهم، ارتبطت في إذهانهم الدراسة مع زملائهم ومن خلال المعلومات التي يقدمها لهم أساتذتهم الذين اعتادوا عليهم. في المقابل فقد ارتبط في أذهانهم أيضا أن وجودهم في المنزل يعني ببساطة أنهم في إجازة.

لو أضفت إلى ما سبق حقيقة ثقل الواجبات الدراسية والتي يزداد ثقلها في ظل الأجواء التي نمر بها جميعا جراء متابعتنا الحثيثة لتطورات انتشار فايروس كورونا، ندرك بأن الأمر يحتاج من الأهالي المزيد من الجهد لترغيب أطفالهم بالدراسة المنزلية.

ولتسهيل هذا الجهد على الأهالي فإنه يمكنهم الاستفادة من المقترحات التالية التي من شأنها إضفاء شيء من المتعة الدراسية لأطفالهم: