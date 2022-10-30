في ظل بوتين

يديعوت أحرونوت

بقلم: آري شافيت

كل حملة انتخابات هي استفتاء شعبي. وفي كل حملة انتخابات يوجد سؤال واحد أساسي يكون المواطنون مطالبين بأن يجيبوا عنه. فهل الانتخاب يوم غد هو بين بيبي ولا بيبي؟ بين يمين ويسار؟ الحرب أو السلام؟ الرأسمالية أو الاشتراكية؟ لا. كل هذه الأسئلة هي تاريخ. السؤال الحاسم هذه المرة مختلف: بوتين أو لا بوتين. إسرائيل قومية متطرفة -بسلطة مطلقة، بروح موسكو، أو إسرائيل يهودية- ديمقراطية. حكم مركزي للكرملين في القدس -أو مجتمع حر.

حتى قبل وقت قصير مضى كان بوتين بطلا محليا. مثل نظيره الأميركي دونالد ترامب يعد هنا كزعيم قوي لأمة قوية. رجل-رجل. عندما فشل باراك أوباما في سورية ونجح فيها بوتين، نال الذكر من موسكو هنا هتافات عاصفة. أمام الضعف والمصالحة للغرب الليبرالي فإن كل الـ”كي.بي.جي” السابق عرض عنقود قيم سحر لب قسم كبير من الإسرائيليين: قوة، تصميم، دهاء وذكاء. في الوقت الذي أخذت فيه إسرائيل تتغير. الخوف الحقيقي -والمبرر- من فقدان قدرة الحكم، خلقا تطلعا لزعيم قوي ذي قبضة حديدية. العداء لجهاز القضاء ولد إيمانا بحكم قوي عديم القيود وعديم الحدود. انهيار حل الدولتين أدى الى تفشل مزاج قوة وهكذا، بالتدريج، سنة تلو أخرى، تبنى قسم مهم من الإسرائيليين عالم مفاهيم يشبه جدا عالم مفاهيم الحاكم الروسي. فقد ملوا الكونية، الليبرالية، التوازنات والكوابح. تعبوا من الأخلاقية، من السلامة السياسية والقيود التي وضعت على القوة. عندما أيدت الجماهير اليئور عزاريا وثارت ضد رئيس الأركان آيزنكوت، فإنهم تمردوا في واقع الأمر على الرسمية الديمقراطية المتوازنة والملجومة. وعندما يحملون الآن على أكتافهم سموتريتش وبن غبير، فإنهم يسيرون في طريق صياد الدببة مكشوف الصدر من سيبيريا.

مشكلة: دولة القبضة الروسية تنكشف هذه الأيام في أوكرانيا كدولة بائسة. نموذج بوتين انكشف في كييف وخيرسون كنموذج فاشل. محب الحرائق من الكرملين ليس زعيما قويا لأمة قوية بل زعيم ضعيف لأمة متفككة. لماذا؟ لأنه عندما لا يدافع الجنود عن مجتمع حرب بل عن حكم طاغية -فإنهم يهربون من المعركة. وعندما يكون النظام فاسدا -يكون الجيش عفنا. وعندما لا يكون هناك فصل للسلطات ولا تكون حرية، فإنه لا تكون هناك هوية وطنية متماسكة ولا تكون روح قتالية. وعندما يخرج الناس الى حرب خيار لا تستهدف الدفاع إلا عن الاحتلال -فمصيرهم الهزيمة. القومية المتطرفة ذات نزعة القوة والصلاحيات المطلقة تنهار في ذاتها وتؤدي الى الخراب. لقد عرفت الصهيونية دوما هذه الحقيقة الأساسية. فقد تحققت المعجزة الإسرائيلية لأننا وازنا دوما بين القومية والكونية، بين القوة والحرية وبين الروح القتالية والسعي الى السلام. عرفنا دوما بأن علينا أن نكون أقوياء لكننا فهمنا دوما بأن علينا أن نكون محقين أيضا. رغم أننا شهدنا هنا مائة سنة حرب، فإننا لم نتخل عن الحرية، عن الديمقراطية وعن التقدم. وبشكل شبه عجيب نجحنا في أن نصمم دولة عرفت كيف تكون أثينا قوة دون أن تصبح سبارتا. وعليه فإن ما يقترحه سموتريتش، بن غبير وحلفاؤمها علينا الآن خطير جدا، وعليه فإن فعلهم السياسي هو غير صهيوني على نحو ظاهر.

هكذا بحيث إن الخيار الذي يقف أمامه الإسرائيليون هذا الأسبوع ليس بين نتنياهو، لبيد وغانتس؛ الخيار هو بين القومية المتطرفة على نمط بوتين وبين القومية اليهودية، الإسرائيلية والديمقراطية، في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المعركة هي على الروح وعلى البيت.