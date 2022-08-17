في ظل غياب الأب.. صغار يعانون وأمهات مثقلات بمسؤوليات لا تنتهي

رشا كناكرية

عمان- بين العمل لساعات طويلة والسفر خارج البلاد؛ ترتكز أسباب غياب الأب عن أسرته في سبيل توفير المال وبناء مستقبل آمن للأطفال، في الوقت الذي يقع على عاتق الأم تحمل مسؤوليات مضاعفة والتزامات قد تستنفد طاقتها وتثقل أيامها.

تعيش المرأة أدوارا متعددة، وتتأرجح ما بين عاطفة الأم وقوة الأب، ما يسبب ارهاقا نفسيا في سبيل تلبية جميع احتياجات الأطفال، والموازنة ما بين عملها وبيتها، خصوصا مع صعوبة ما سببته جائحة كورونا التي مر بها العالم وأحدثت تغيرات كبيرة في الاوضاع الاقتصادية.

أم خالد عبدالرحمن (33 عاما) تعاني الكثير في ظل غياب زوجها الذي سافر للخارج للعمل، ومنذ ما يقارب 3 سنوات بقيت هي وأطفالها الثلاث تحن وطأة المسؤوليات، حيث لم تتوقع أن تكون بهذا الثقل والصعوبة.

وما بين التربية والاهتمام بالتحصيل الاكاديمي لأطفالها، تركز أم خالد على نشأتهم على الطريق السليم، مبينة أن ما زاد صعوبة تعاملها مع اطفالها هي اعمارهم الصغيرة التي تتراوح ما بين 11 و 8 و5 اعوام.

هذه الأعمار تحتاج الى الحب والحنان والانضباط والسير على المسار الصحيح، وفي ذات الوقت هي أم وامراة عاملة وهذا زاد من مسؤولياتها.

وتعترف أم خالد أن هنالك أياما تشعر فيها بالتعب والاستسلام، وتبدأ بالبكاء لأن طاقتها استنفدت ولم تعد قادرة على أن تكمل الطريق لتشتكي لزوجها علّ ذلك يخفف من تعبها ويعيد القوة والارادة لها.

وبعد وابل من الكلمات المشجعة منه والدعم النفسي، تعود في صباح اليوم التالي لنشاطها فهي تعلم أن غيابه هو في سبيل عائلتها لتأمين حياة مريحة لها وللأطفال وبناء مستقبل مزدهر لهم جميعا.

بينما تشتكي سارة مصطفى ( 28 عاما) من زوجها الذي يغيب عن المنزل لساعات طويلة بسبب عمله وانشغاله الدائم ليعودا متأخراً ويجد أطفاله في نوم عميق.

ترى سارة في عيون طفلتيها كم يفقتدون والدهما، وفي سؤال دائم عنه وهذا ما يؤلمها، لهذا تحاول أن تعوضهما لكي لا تشعرا بأي نقص وتقول “مهما حاولت يبقى وجود الأب هو الأساس”.

الصغار كما تقول، بحاجة لحنان الأب والشعور انه بجانبهم، وللأسف ما يزيد الامر صعوبة ان زوجها يغفل عن هذه المعاناة التي تمر بها عائلته. حيث قررت أن تخبره بذلك ليخصص المزيد من الوقت لأطفاله فهم بحاجة له في هذا العمر فالتربية قائمة على الوالدين وليس على الأم فقط.

الأب وتشارك الأدوار بتربية الأبناء

ينبه الاختصاصي التربوي الدكتور عايش نوايسة الى أن كثيرا من أمور البيت والقضايا التي تتعلق بالأسرة والتربية تكون ضمن مسؤوليات الأم لتتحمل بذلك جميع الضغوطات.

بينما الصحيح أن الأب هو شريك بذلك، ولكن مع انشغالاته بارتباطات الحياة أصبحت هنالك صورة نمطية في المجتمع أن المرأة هي من تقع عليها مسؤولية التربية.

وتقضي الأم يومها وهي تتنقل ما بين العمل وبيتها ومتابعة دروس أطفالها وتجهيز الطعام وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية لأن حجم الضغوط النفسية التي تمر بها تزيد من توترها، وفق النوايسة.

ويشير إلى أن هذه الصورة النمطية تولد ضغوطا نفسية كبيرة على الأم قد تصل للصحة الجسدية والنفسية لأن طاقة الإنسان لها حد معين يبنما في المقابل قد يقتصر دور الأب كضابط وموجه لأبنائه فقط.

ويشدد نوايسة على اهمية تربية الأبناء على الادوار والمسؤوليات، فهذه الادوار وان كانت بسيطة ولكنها تخفف جزءا كبيرا من حمل الأم، ولذلك يجب أن يتعلم الابناء التشاركية.

ويتساءل نوايسة: لماذا نقيد الرجل بدور واحد فقط؟ فمن الاهمية بمكان التفكير في طريقة التربية ومسؤوليتها والتكاتف والتشاركية، وأن الحياة تقوم على مبدأ التعاون ما بين الطرفين حتى يخرج الأبناء متعاونين مستقبلا.

ومن الجانب النفسي يبين الدكتور علي الغزو أن الأم لديها القدرة على تحمل المسؤولية ومقدار اهتمام عال بعائلتها وهذه طبيعتها، ونتيجة لذلك يزداد العبء عليها.

ويشير الغزو الى صعوبة تحميل المرأة ادوارا مضاعفة بالرغم من أن الغريزة تلعب دورا كبيرا في حياتها من المراحل الاولى لطفلها ومرافقته بكل مرحلة من حياته وعندما يخرج للحياة فهي حاضرة معه في كل التفاصيل، لكن ذلك ينبغي ألا يكون سببا بأن يكون الاب “اتكاليا”، ولا يشارك بالدور المطلوب منه في تربية الابناء.

ضغوط نفسية وتراكمات تعانيها الأم

ويوضح انه في غياب الأب تزيد مسؤولية الأم وقد يكون لذلك دورا إيجابيا من ناحية، فالنجاح الذي تحققه الأم قد يزيد من شعور السعادة بداخلها عند رؤية أبنائها ينجحون في دراستهم وكذلك على الصعيد التربوي، اذ تصب كل تركزها في حياة اطفالها.

ومن حيث الصحة النفسية للأم، إذا كانت مسيطرة على امور بيتها ولديها القدرة على التحمل وتحقيق النجاح مع اطفالها وتلمس ذلك، فإن كل التعب يتحول لسعادة وفق الغزو، بينما يصيبها شعور التعب والإرهاق في حال لم تستطع التعامل مع أحد من اطفالها وهذا أحد اسبابه غياب المراقبة لكثرة المشاغل.

ويشدد على اهمية انه يكون هنالك من يساند الأم في حالة سفر الاب وقد يكون الخال او العم والاقارب من الدرجة الاولى وفي حال غياب هذا الدعم من الممكن أن تفقد السيطرة نوعا ما وقد يتجه الاطفال بالمسار الخاطئ، بحسب الغزو.

ويشير الى انه في بعض الأحيان تفقد الأم هذه القدرة وتخرج الأمور عن سيطرتها، وهنا تدخل في حالة من الخوف الشديد والقلق والتوتر وتلجأ للأب لمساعدتها، واذا لم يكن للأب دور فعال في هذا الجانب تزداد الأمور سوءا ويتضاعف التعب النفسي على الأم. ويوضح الغزو أن الأم تمر بضغوط نفسية كثيرة، خاصة اذا لم تجد الدعم من الأب أو البيئة المحيطة.

وعلى صعيد عمل الأب، عليه أن يعيد ترتيب أولوياته ويخصص جزءا من وقته لعائلته واطفاله ومشاركتهم بنشاطاتهم والاستماع لهم واعطائهم الوقت الكافي، والأهم أن يقدم الزوج الدعم النفسي لزوجته، ومساعدتها ويقوم بدوره في تربية الأبناء.

ويختم الغزو حديثه بأن تبادل الادوار ما بين الأزواج أمر فعال ومساعد ويخفف من حجم المسؤولية ومن التعب الواقع على الأم، لافتا الى أن كثيرا من الرجال ورغم الضغوطات التي يمرون بها بالعمل، إلا انهم مساندون للزوجات ويقومون بواجبهم المطلوب في التربية، فالحياة تعاون في النهاية.

الطفل تتأثر سلوكياته سلبا بغياب الأب

ويذهب اختصاصي علم نفس الاطفال الدكتور رأفت ابو رمان إلى أن غياب الأب يؤثر على الطفل باختلاف الفئة العمرية التي يعيشها، ففي عمر 3 سنوات يختلف الاثر النفسي عن الفترات ما بين 5 -10 سنوات وما بين 10- 15 وبين 15 -17 وجميعها على الاغلب تجعل الطفل يبحث عن ما يسمى “father figer” بمعنى البحث عن شخص يقوم بمقام الأب وقد يلجأ الى اصدقاء أكبر سنا وهذا يقوده الى تغير سلوكياته وافكاره.

ويوضح ابو رمان ان غياب حضور الاب يجعل الطفل يشعر انه أقل قيمة من الآخرين، ويتساءل عن سبب عدم قدرة والده على فعل ما يفعله الآباء الآخرين، وهذا يفقد الطفل ثقته بنفسه وينظر نظره دونية، بالتالي يؤثر ذلك على تفاعله مع الاطفال الآخرين وتفاعله مع المجتمع بالمستقبل.

ومن جهة أخرى، قد يقوده ذلك الى حالة من التمرد في فترات عمرية معينه ويصبح لديه نوع من اللامبالاة وعدم تحمل اي ضغط ويكون اعتماده بشكل كبير على والدته.

ويضيف ان غياب الأب في مراحل متقدمة من العمر يفقد الطفل مهارات معينة نتيجة انه يفتقد التفاعل مع والده وليس لديه النموذج الذي سوف يتخذه فيما بعد.

ويشير ابو رمان إلى انه في حال تعلق الطفل بالأب، فإنه قد يعاني اضطرابات نفسية ويشعر بعدم الامان ويدخل في مراحل من الاكتئاب والقلق الدائم في غيابه او تواجده بشكل غير منتظم، مبينا انه يجب ان يكون الاب حاضرا بشكل فاعل مع ابنائه وتحفيزهم وشرح لهم الكثير من السلوكيات في المجتمع حتى يكون الطفل واعيا أكثر حول ما يحدث.

والأثر على المدى البعيد لغياب الأب كبير، بأن الطفل يكبر ولا يكون فعالا في المجتمع ولا تكون لديه منظومة محددة يتبعها، ولا يمتلك نموذجا يقتدي به. وفي النهاية كما تربى سوف يربي اطفاله والطريقة التي تعامل بها سينقلها لأبنائه، وهنا لا يتأذى وحده وانما يؤذي اطفاله من بعده.