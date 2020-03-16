في ظل “كورونا”.. أشياء يجب مراعاتها عند التسوق

علاء علي عبد

عمان– مع استمرار تفشي فيروس “كورونا” المستجد حول العالم، أصبح لتسوق المواد التموينية على وجه الخصوص أهمية خاصة لدى الكثيرين.

التزايد المتسارع بأعداد المصابين بفيروس “كورونا” جعل العديد من الناس يسعون لإجراءات استباقية تتمثل بالإفراط بشراء المواد التموينية بشكل واضح؛ حيث باتت بعض الأسواق التجارية شبه خالية من المواد التموينية!

الواقع أن ما يسمعه المرء من أخبار من مصادر متعددة من هنا وهناك جعله يسعى لتأمين نفسه وعائلته من خلال شراء وتخزين المواد التموينية بكثافة عالية. لكن ما يجب أن نعلمه حاليا أن الأزمة التي يمر بها العالم ليست أزمة غذائية وإنما أزمة صحية تتطلب وعيا كاملا من الناس وتركيز جهودهم لحماية أنفسهم ومن حولهم من الإصابة بالفيروس المستجد.

بعد أن يترك المرء نفسه يدرك طبيعة أزمة “كورونا”، ينبغي عليه أن يدرك أيضا أن تهافت الناس للإفراط بشراء المواد التموينية لا يعني أنهم على صواب وبالتالي ينبغي عليه تقليدهم، بل بالعكس فنحن في فترة مطالبون بأن نكون المثال الجيد الذي يقتدي به غيرنا. ولتحقيق هذا الأمر، يمكننا اتباع الإرشادات الآتية عند الذهاب للمتاجر أو محلات السوبرماركت لشراء المواد التموينية: