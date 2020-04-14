في ظل “كورونا”.. طرق تحافظ بها على المرونة الذهنية

علاء علي عبد

عمان- طبقا لمقياس فوستر، وهو شبيه بمقياس ريختر الخاص بقياس الزلازل، لكنه يختص بقياس الكوارث البشرية، فإن وباء الطاعون تسبب بثاني أكبر كارثة مرت بها البشرية بعد كارثة الحرب العالمية الثانية، وهنا يمكننا فهم سبب تسمية الطاعون بالموت الأسود.

تسبب تفشي داء الطاعون قبل حوالي 700 سنة بموت 60% من الناس، أي أن هذا الوباء لو وجد اليوم فإنه سيتسبب بوفاة 1.9 مليار شخص حول العالم. فخلال 5 سنوات فقط من تعرض أوروبا للطاعون توفي ثلث سكان القارة. لم تكن نسبة الوفيات متساوية في دول أوروبا بالطبع، فإنجلترا على سبيل المثال فقدت 50% من مواطنيها بسبب الطاعون خلال عامين اثنين فقط!

في تلك الأثناء كان الطاعون يفتك بالبشرية بلا رحمة، ولم يكن لدى الناس تصور عن طبيعة ما يجري، لدرجة أن البعض ادعى أن السبب يعود لأمواج فضائية من أحد الكواكب أصابت الأرض وهناك من ادعى أن ما يجري من فعل مجموعة من مصاصي الدماء! وبات الناس كل يوم يخترعون سببا ويدعون الآخرين لتصديقه، مع استمرار الموت الأسود بحصد الأرواح.

لكن، وفي وسط هذه الكارثة المظلمة، كانت مدينة فينيسيا الإيطالية وحدها تفكر بمرونة خارج الصندوق. في ذلك الوقت، وبعد أن كانت مدينة فينيسيا مركزا للتجارة الدولية أصبحت أيضا مركزا للطاعون في أوروبا وفقدت 60% من سكانها، لكن هذا لم يجعل المدينة تترنح من هول الأرقام بل كان التفكير المرن سلاح سكان المدينة، وبما أن العلاج لم يكن خيارا متاحا في ذلك الوقت، إلا أن فينيسيا كانت أولى المدن الأوروبية التي استخدمت إجراء الحجر الصحي.

لم يكن مصطلح الحجر الصحي متداولا في أوروبا في ذلك الوقت، لكن المسؤولين في فينيسيا تعاملوا مع الواقع بمرونة ذهنية ووجدوا أنه وإن لم نكن نستطيع إيقاف العاصفة، فلننحنِ قليلا حتى تمر بأقل الأضرار.

كان القرار بالحجر الصحي على فينيسيا وإغلاقها صائبا جدا، ومن خلال التجارب وبدون أي معلومات موثقة متوفرة لديهم، قرر المسؤولون في فينيسيا الإبقاء على الحجر الصحي مدة 40 يوما، ليكتشف الطب لاحقا أن مدة إصابة المرء بالطاعون لحين وفاته تقدر بحوالي 37 يوما، أي أن المسؤولين في فينيسا أحسنوا اختيار المدة بالرغم من عدم معرفتهم بسبب مقنع لها، لكنهم تعاملوا بمرونة ذهنية وطبقوها وفعلا كانت النتيجة مبهرة.

اليوم يعيش العالم أزمة وبائية أخرى، ليست بشدة الموت الأسود من حسن الحظ، لكنها أزمة مستمرة حتى الآن. وفي وسط هذه الأزمة يمكن أن نستفيد من درس واحد من أزمة الطاعون السابقة، وهو أهمية المرونة الذهنية، فالتفكير المرن مثلما كان سببا في نجاة الكثير من الناس في زمن الطاعون، لا بد وأنه سيمنحنا فوائد كثيرة في أزمتنا الحالية.

وللحصول على المرونة الذهنية في ظل كورونا، يمكن للمرء اتباع عدد من النصائح مثل الالتزام بالحديث الإيجابي مع النفس، وتفهم الأزمة بدون تهويلها أو التقليل من شأنها. فضلا عن هذا يجب على المرء الحرص على ممارسة أي من التمارين الرياضية كون حركة الجسد تمنح الذهن النشاط الذي يحتاجه.