في ظل “كورونا”.. هل أنت المتسبب في توتر طفلك؟

علاء علي عبد

عمان- طوال الأشهر الماضية كانت مشاعر التوتر بمثابة الرفيق الدائم لغالبية الناس. فمع انتشار فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات وقائية احترازية، أصبح المرء منشغلا بالتفكير بعدة أمور وتساؤلات لم يسبق له التفكير فيها مثل “هل سنجد ما يكفينا من طعام في المحلات القريبة؟”، و”ترى هل ستطول مدة الحجر المنزلي؟”، و”هل سأفقد وظيفتي؟”.

لكن، ما قد يجهله البعض أن أطفالنا يتأثرون بما نمر به من مشاعر إيجابية كانت أو سلبية. فلو كان المرء هادئا ويقظا ومتفائلا فإن طفله سيستفيد من هذه المشاعر، أما لو كان يشعر بالضيق والتوتر والخوف من المستقبل فإن طفله سيلتقط هذه المشاعر أيضا وسيكون أثرها عليه سلبيا بالتأكيد.

لو أضفنا لما سبق التغييرات الحياتية التي حدثت للطفل كعدم ذهابه للمدرسة وخروجه للعب من خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية، سنجد بأن الطفل يتعرض للكثير من الضغوطات التي قد تحدث توترا مضاعفا في سلوكياته.

لذا، ولمحاولة ضمان أن لا تكون سببا مباشرا في ما يتعرض له طفلك من ضيق، عليك اتباع هذين الأسلوبين: