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في عامه الـ99 ويشارك في بطولة العالم لرقص التانغو

منذ ساعتين

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الغد- صفق الحضور بحرارة لرجل إيرلندي يبلغ التاسعة والتسعين بعد أدائه رقصة في بطولة العالم لرقص التانغو في الأرجنتين.
وقال جيمس ماكمانوس لصحف محلية عبر مترجم “يمدني التانغو بسعادة كبيرة. والرقص مهم جدا اجتماعيا”.
وقد جمع محبو التانغو في بلده إيرلندا التبرعات لتمويل رحلته هذه. وقال الرجل التسعيني الذي يتمتع بلياقة بدنية جدية إنه بدأ رقص التانغو في 2002 فقط عندما كان في الثمانينات من العمر.
وقد ارتدى سترة بيضاء وسروالا أسود وربطة عنق ورقص في الجولة الأولى من التصفيات مع الأرجنتينية لوسيا سيفا.
وحاز الثنائي تصفيقا حارا جدا من الحضور في قاعة أوسينا ديل أرتيه في العاصمة الأرجنتينية.
ويشارك في بطولة العالم لرقص التانغو هذه السنة 744 ثنائيا من 36 بلدا. (أ ف ب)

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