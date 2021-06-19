في عمق الصحراء الصينية.. اكتشاف مليار طن من النفط والغاز

الغد- أعلنت شركة النفط الوطنية الصينية، اكتشاف حقل للنفط والغاز يبلغ احتياطها مليار طن في جنوب نهر تاريم وسط صحراء تكلامكان شمال غربي البلاد، بعد ست سنوات من عمليات التنقيب المكثفة.

وبحسب التلفزيون الصيني فإن حوض تاريم، الذي يقع في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين، يعد حوضا نفطيا رئيسيا في الصين، ويعد أحد أصعب الحقول من حيث التنقيب والاستخراج، بسبب البيئة الأرضية القاسية والظروف المعقدة تحت الأرض.

وبلغ عمق الحفر ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعين مترا وهذا أعمق بئر للنفط في منطقة حوض تاريم.

وفي السنوات الست الماضية، ارتفع إنتاج النفط الخام السنوي لحقل النفط – الذي تقع به الاحتياطات المكتشفة حديثا- من نحو 30 ألف طن إلى 1.52 مليون طن في 2020، ويتوقع أن ينتج الحقل مليوني طن من النفط الخام في 2021، بحسب مدير عام الشركة يانغ شيويه ون.