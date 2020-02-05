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في عملية جراحية نوعية.. زراعة شرايين لمريض مستيقظ بمستشفى المقاصد

منذ ساعتين

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عمان- الغد- اجريت في مستشفى المقاصد الخيرية عملية جراحة اوعية دموية كبرى عالية الخطورة لمريض يبلغ من العمر 65 عاماً، حيث تم زراعة شرايين له وهو في حالة استيقاظ تام.

وقال مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور علي السعد، ان المريض ادخل الى المستشفى بحالة حرجة جدا جراء انسداد كلي في الاوردة والشرايين لاطرافه السفلية، اضافة لاصابتها بعدة جلطات دموية، ما ادى الى انقطاع وصول الدماء اليها.

واضاف السعد انه جراء معاناة المريض من مشاكل في القلب والكلى والتهاب رئوي، فقد قرر الفريق الطبي المعالج اجراء عملية زراعة الشرايين بتخدير نصفي، حيث اجريت له العملية وهو مستيقظ وتمت زراعة الشرايين له واعادة توصيل الدماء الى اطرافه السفلية.

وبين السعد ان العملية النوعية التي استمرت خمس ساعات متواصلة، وتكللت بنجاح تام، قام باجرائها جراح الأوعية الدموية الاستشاري الدكتور يوسف مصلح، واستشاري التخدير والعناية المركزة الدكتور عوني معايعة، وأخصائيا التخدير الدكتور محمد عبدالله والدكتور حازم عبد الدايم، اضافة لكادر فني وتمريضي.

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