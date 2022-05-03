في عيد الفطر.. ماذا تفعل بعد تناول وجبة دسمة؟

عيد الفطر هو وقت الاحتفالات، ولا سيما لارتباط هذا التوقيت تحديداً بالأكلات المختلفة، والتي عادة ما تكون غنيّة بالسعرات الحرارية.

لهذا يجب تناول الطعام بحرص شديد، حتى لا يتسبب في زيادة وزن، أو بمشكلات صحيّة مختلفة تتعلق بارتفاع الضغط والسكر أو بالهضم.

لتجنب حدوث اضطرابات.. 10 نصائح غذائية في عيد الفطر

إليك بعض الأمور والنصائح التي عليك فعلها بعد تناول أي وجبة دسمة، وبشكل خاص في عيد الفطر، نستعرضها بحسب webmd.

الاسترخاء

لا تضغط على نفسك، وجبة واحدة دسمة لن تدمر صحتك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشعور بالذنب تجاه عادات الأكل يمكن أن يقودك إلى تناول المزيد،إذ ستشعر بالحرمان ومن ثم يسبب لك ذلك الشراهة.

المشي

سيساعدك المشي على تحفيز عملية الهضم لديك، وكذلك سينظم معدّل مستويات السكر في الدم، التي في كثير من الأحيان تضطرب بعد تناول وجبة دسمة.

حاول قدر الإمكان التركيز على عملية التنفس أثناء المشي، حيث سيساعدك ذلك على تنشيط الدورة الدموية.

شرب الماء

كل ما تحتاج إليه بعد تناول وجبة دسمة في عيد الفطر المبارك، هو كوب كبير من الماء، وليس كميات كبيرة تُشعرك بألم أو انتفاخ في المعدة.

حيث سيساعد هذا جسدك على التخلص من الملح الزائد الذي من المحتمل أن تكون حصلت عليه من وجبتك.

كما أن شرب الماء بعد تناول وجبة دسمة، يمنعك أيضاً من الإصابة بالإمساك، ويحافظ على رطوبة الجسم.

لا تستلقِ

هذا يعني تجنّب القيلولة، وذلك حتى لا تفقد فرصة حرق بعض تلك السعرات الحرارية التي أكلتها للتو.

علاوة على أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، وتفاقم ارتداد الحمض، مما يسبب الشعور بالحموضة أو عدم الارتياح.

ابتعد عن المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية بعد أي وجبة دسمة من العادات الخاطئة الشائعة، والتي تؤدي للعديد من المشكلات الصحية، حيث تملأ الجهاز الهضمي بالغازات، مما يشعرك بالانتفاخ الأكثر، وعدم الراحة. (وكالات)