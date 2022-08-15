في عيد ميلادها الــ32.. إليكِ أسرار جمال جينيفر لورانس

منذ أن بدأت جينيفر لورانس مسيرتها الفنية وهي من أكثر الممثلات اللواتي لفتن انتباه المشاهد.

كما أن شخصيّتها العفويّة وطبعها الإيجابيّ جعلا منها مثالاً تحتذي به الشابات والنساء من حول العالم.

أمّا جمال جينيفر لورانس، فله أيضاً حصة بارزة في جذب الأنظار إليها.

انطلاقاً من هنا، وبمناسبة عيد ميلادها الـ32، تكشيف لورانس عن بعض الخطوات التي تقوم بها، من أجل المحافظة على نضارة بشرتها ونقاوتها، هذا إلى جانب أسرار رشاقتها.

تنظّف بشرتها

من الخطوات التي تقوم بها جينيفر لورانس من أجل المحافظة على نضارة ونقاوة بشرتها، هي تنظيفها صباحاً ومساءً.

هذه الطريقة تساهم في التخلّص من الأوساخ وآثار المكياج العالقة.

تطبّق كريم الليل

تطبّق كريم الليل، ما يساعدها في ترطيب الجلد، خصوصاً أنّ بشرتها جافة للغاية.

كما أنّها في بعض الأحيان تضع من هذا المنتج خلال النهار، لتزويد بشرتها بالرطوبة اللازمة.

تلجأ إلى الريتينول

تستخدم الريتنول بعد تطبيق كريم الليل. هذا المنتج يساعد في علاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد الموجودة.

كما يعطي البشرة الباهتة حيوية عن طريق تقشير الخلايا، ممّا يؤدي إلى بشرة جديدة أكثر إشراقاً وسلاسة.

وبالمثل، يخفّف الريتينول من البقع الناتجة عن التقدّم في العمر وكثرة التعرّض لأشعة الشمس.

لا تستغني عن واقي شمس

لا تستغني عن كريم واقي شمس، فهو يحمي بشرتها من أشعة الشمس التي تضر بخلايا الجلد. هذا المنتج يمنع تفاقم مشكلة التجاعيد ويحدّ من البقع والتصبّغات.

تلجأ إلى صنفرة البشرة

تحرص لورانس على تقشير بشرتها، لإزالة الجلد الميّت. هذا الأمر يساعد في تفتيح البشرة وجعلها نضرة ونقية. ما من منتج معيّن تستخدمه، إذ تحرص دائماً على تغيير منتجات العناية بالبشرة.

تقوم بتقنية الـMicrodermabrasion لتقشير البشرة

بالإضافة إلى صنفرة البشرة في المنزل، تلجأ جينيفر لورانس إلى تقنية الـ Microdermabrasion مرّة في الشهر، من أجل التخلّص من خلايا الجلد الميّت والتمتّع ببشرة نضرة وفاتحة.

تبتعد عن تطبيق المكياج اليومي

تبتعد لورانس قدر المستطاع عن تطبيق المكياج في إطلالاتها اليومية وتكتفي بوضع الكونسلير فحسب، من أجل إراحة بشرتها من مستحضرات التجميل التي تتعب الجلد.

أسرار رشاقة جينيفر لورنس:

تتّبع نظام غذائي صحي

صرّحت جينيفير لورانس في إحدى المقابلات أنّها لا تتّبع حمية غذائية معيّنة. لكن في حال اشتهت أطعمة غنية بالدهون، تتناول كمية صغيرة منها فقط لتحافظ على وزنها.

تتناول وجبات خفيفة صحية

تحاول لورانسقدر المستطاع تناول الوجبات الخفيفة الصحية خصوصاً أثناء تصوير أحد أفلامها، حتى تحافظ على رشاقتها ووزنها.

تمارس الرياضة

تحرص النجمة الأمريكية على ممارسة الرياضة بانتظام، فتلجأ مثلاً إلى الركض، البيلاتس وغيرها من التمارين. هذه الخطوة تساعدها في شد عضلات جسمها، حرق الدهون والمحافظة على رشاقتها.

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