في غزة يتابعون أحداث الشيخ جراح

هآرتس

عاموس هرئيل

في الوقت الذي فيه أنظار العالم شاخصة نحو الحدود بين روسيا وأوكرانيا، فإن هناك من هم مصممون على إشعال شعلة صغيرة أيضا قريبة من البيت، في القدس وفي المناطق. الاشتعال الجديد للمواجهات في حي الشيخ جراح في شرقي القدس يذكر بأمور غير لطيفة من أحداث شهر أيار (مايو) الماضي. التوتر في الحي، لا سيما في منطقة الحرم، أشعلت في حينه أياما من العنف والقتال في غزة، وأيضا في المدن المختلطة داخل الخط الأخضر.

بصورة رمزية الى حد ما لوضع العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الخلافات عادت لتتركز في قسائم أرض صغيرة في الشيخ جراح التي تجذب إليها الكراهية والاشمئزاز غير المتناهيين من الطرفين. في نهاية الأسبوع وقع حريق في بيت أحد السكان اليهود، الذي تم إحراق سيارته في السابق مرات عدة. هذا كان كافيا كي يجذب الى الحي المتظاهرين الذين يحبون الشجار، عندما سارع عضو الكنيست ايتمار بن غبير (الصهيونية الدينية) الى صب زيته على النار وأقام من جديد “مكتبه البرلماني” في المكان. قدرته المتدنية على اللعب قبل يومين أثناء مواجهة عنيفة مع رجال الشرطة تنافست مع مواقفه الحالمة. صباح أول من أمس أوفى بوعده بأن يعود الى المكان.

لكن المشكلات لا تأتي فرادى. ففي شمال الضفة المناخ يتصاعد باستمرار منذ الأسبوع الماضي. منذ عملية “حرس الحدود الخاص” التي قتل فيها في نابلس ثلاثة نشطاء فلسطينيين من الذراع العسكرية لفتح. بالذات في هذه الليلة قرر شخص في الجيش الإسرائيلي بأنه مطلوب وبسرعة مادة حارقة أخرى، وأرسل الجنود الى قرية سيلة الحارثية في منطقة جنين لهدم بيت أحد المتهمين بقتل طالب المدرسة الدينية يهودا ديمنتمن في حومش قبل شهرين تقريبا. في المكان وقعت مواجهات شديدة بين الجيش والفلسطينيين وقتل فيها شاب ابن 17 سنة بسبب نار الجيش الإسرائيلي كما يبدو. النار تواصل الاشتعال.

في قطاع غزة، يراقبون باهتمام كل ما يحدث في الضفة الغربية وفي القدس. في شهر أيار (مايو) الماضي فاجأت حماس الاستخبارات الإسرائيلية واستغلت التوتر في الحرم لنقل رسالة. حماس أطلقت ستة صواريخ على منطقة القدس كتضامن مع النضال الفلسطيني في المدينة. إسرائيل ردت بسن عملية “حارس الأسوار”. تصرف حماس خالف التنبؤات المسبقة في إسرائيل، التي ادعت بأنه لا يوجد للقيادة في غزة أي مصلحة حقيقية في مواجهة في ذلك الوقت. ولكن في غزة كان لهم رأي آخر، وكانوا مستعدين لتحمل عمليات قصف إسرائيلية ثقيلة، من أجل نقل رسالة وجهت أيضا لسكان الضفة بهدف مواصلة تقويض استقرار السلطة الفلسطينية هناك.

منذ نهاية الأسبوع الماضي تنشر حماس في غزة تهديدات مشابهة باستخدام العنف. فهل تغيرت الظروف بشكل جذري؟ السلطة ما تزال تواجه صعوبات متزايدة في الحكم وما تزال توجد مصلحة لحماس في دفعها أكثر نحو الحائط. في المقابل، الوضع في غزة مختلف قليلا. فبعد العملية العسكرية قدمت إسرائيل تسهيلات اقتصادية بعيدة المدى نسبيا للقطاع. حوالي عشرة آلاف عامل من القطاع (تحت غطاء “تجار ورجال أعمال”) يدخلون الى البلاد كل يوم من أجل العمل. إرساليات الأموال القطرية تم ترتيبها في معظمها، باستثناء مشكلة معينة في هذا الشهر حول رواتب الموظفين. أيضا البضائع تدخل بصورة سهلة ومستمرة أكثر مما كان في السابق.

الحياة في شتاء غزة البارد محتملة أكثر مقارنة بالسنوات السابقة. أيضا تزويد الكهرباء والمياه يجري كالعادة، بمفاهيم غزية. والذراع العسكرية لحماس يوجد لها الكثير من العمل الذي يستمر بصورة حثيثة في تأهيل الأنفاق التي تضررت في العملية وفي تحسين قدرات منظومة الصواريخ في القطاع. إطلاق صواريخ من غزة الآن يمكن أن يعد خطوة مبالغ فيها، والتي ستستدعي ردا إسرائيليا شديدا. في المقابل، لا يوجد الكثير من الجدوى لإطلاق البالونات الحارقة لأن الأرض في غلاف غزة رطبة واحتمالية إحراق حقول تبدو منخفضة.

هل تكفي كل هذه الادعاءات، والتركيز العالمي على ما يحدث في شرق أوروبا من أجل كبح اشتعال جديد؟ التحليلات، في الصحف وفي أجهزة المخابرات، أخطأت في مرات كثيرة الى درجة أنه يبدو أنه من الخطر جدا التنبؤ. إخراج بن غبير ومكتبه المرتجل والزائد من الشيخ جراح، إذا حدث، سيكون العملية الإيجابية الأولى في الاتجاه الصحيح. مشكوك فيه إذا كان يكفي هذا من أجل تهدئة النفوس، كما أنه في هذه المرة جزء كبير من اليمين الإسرائيلي يوجد في المعارضة وتوجد له مصلحة في التحريض المتواصل في القدس.

حكومة بينيت ستضطر الى إدارة الوضع بحذر كبير في الأسابيع القريبة المقبلة لتجنب الانزلاق الى مواجهة عسكرية أخرى. وكالعادة، الخطر يبدأ من القدس، لا سيما من محاولة زيادة قوة المكون الديني في التوتر.