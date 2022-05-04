في غيبوبة منذ 17 عاماً.. صورة “الأمير النائم” تثير تفاعلاً في السعودية

أثار الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمير النائم” تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أحدث صورة له منذ دخوله في غيبوبة لنحو 17 عاماً منذ عام 2005.

صبراً يا أبا الوليد ف والله لن يضيع الله صبرك وحُسن توكلك عليه.

يارب أرنا عجائب قدرتك في شفاء الوليد بن خالد يارب رُدّ لجسده العافيه واسقي روحه بشفاء وجميع مرضآنا ياقدير.#الأمير_النائم #الوليد_بن_خالد pic.twitter.com/6nnz1Nl5Md — غيداءٌ 💎 (@ighiiiz) April 20, 2022

ونشرت الصورة الأميرة ريما بنت طلال على صفحتها بتويتر الأربعاء، حيث ظهر “الأمير النائم” مستلقياً بفراشه تحت غطاء كُتب عليه “نحن نحبك عزيزي”، وإلى جانبه والده الأمير خالد بن طلال الذي ظهرت على وجهه ابتسامة خفيفة وهو يمسك بكتف ابنه.

الله يجازي صبر والده واحتسابه فرح عظيم بشفاء ابنه ☹️

اسال الله الذي لايعجزه شئ

ان يبلغهم تمام شفاءه ويعافيه

يارب يارب #الأمير_النائم — Loo (@loo_0712) May 4, 2022

كان الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادثة سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلَق عليه لقب “الأمير النائم”.

الله يشفيه ويعافيه حبيبي ويحفظكم 🤍 pic.twitter.com/jfYGgISKj1 — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) May 3, 2022

واختلفت التشخيصات الطبية لحالة “الأمير النائم”، ودُعيَ وفد طبي مكوَّن من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لوقف النزيف من رأسه، لكنه بقي رغم ذلك في غيبوبة.

ويصرّ الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملاً في أن يُشفى، وعلّق على هذا الأمر قائلاً: “إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادثة لكان الآن في قبره”.

وأضاف: “مَن حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه”، على حد تعبيره.

معقول لسه سمو الامير حالته كما هي؟!

الله يشفيه حبيبنا ويعافيه يارب العالمين

نحسب قدره ومنزلته عند الله كبيرة ولانزكي على الله تعالى من احد #الأمير_النائم 🤍💐 — Mostafa Gado ⚖ (Limited likes😔👎🏼) (@MostafaGadooo) May 4, 2022

وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، إذ سبق أن نشرت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى، قائلة في تعليق عام 2019: “الحافظ القادر الرحمن الرحيم، الوليد بن خالد يحرّك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر”.