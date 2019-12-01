في قلب “كارثة أنفيلد”.. نص كلمات ميسي لزملائه بين الشوطين

أبوظبي– رغم مرور أشهر عدة على “المباراة التاريخية”، لم تغب ذكرى “كارثة أنفيلد” عن أذهان عشاق كرة القدم وأنصار ليفربول وبرشلونة.

المباراة التي أقيمت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، شهدت اكتساح “الريدز” للعملاق الكتالوني برباعية نظيفة، في نتيجة لم يتوقعها أكثر المتفائلين، بعد خسارة ليفربول ذهابا بثلاثية نظيفة.

وبعد مرور نحو 6 أشهر على تلك المباراة التي شهدها ملعب “أنفيلد”، لا تزال أصداؤها تتردد على صعيد الكرة العالمية، وآخر ما صدر عنها تفاصيل نشرها موقع صحيفة “آس” الإسبانية عما دار داخل غرفة ملابس برشلونة بين شوطي المواجهة.

ونشرت الصحيفة، نقلا عن فيلم وثائقي عن النادي الكتالوني، حديث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للاعبي برشلونة بين شوطي المباراة، وحينها كانت النتيجة 1-0 لأصحاب الأرض.

ويبدو أن ميسي لم ينس ما جرى لبرشلونة من روما في ربع نهائي بطولة الموسم السابق 2017-2018، حين فاز برشلونة ذهابا بنتيجة 4-1، وخسر إيابا صفر-3 ليخرج من البطولة.

وبين الشوطين في ملعب “أنفيلد” وبينما فريقه خاسرا بهدف، راح ميسي يحذر زملاءه من تكرار ما جرى في روما قائلا قائلاً: “نتذكر أن ما حدث في روما كان خطئنا وليس خطأ أي شخص آخر”.

وأظهر الفيلم الوثائقي تشجيع ميسي المستميت لزملائه قبل خوض الشوط الثاني الذي شهد 3 أهداف أخرى هزت مرمى “البارسا”.

وقال البرغوث الأرجنتيني: “لا يجب التفريط في هذه الفرصة، علينا إثبات وجودنا هنا، هيا نخرج بقوة”، في إشارة منه لعدم الرغبة في خسارة حلم التأهل لنهائي تشامبيونزليغ، لا سيما أنه حقق نتيجة رائعة في ملعب “كامب نو”.

وحسب “آس” استمر ميسي في التأكيد على التحذير من تكرار ما حدث في روما قائلاً: “لا يجب حدوث نفس الأمر، هذا كان خطئنا”.

واختتم ميسي حديثه للاعبين، قائلاً: “لا يجب التراجع للخلف، علينا إظهار القوة.. هيا”، ولكن دون جدوى إذ انهار فريقه تماما في الشوط الثاني.

يشار إلى أن مجلة “فرانس فوتبول” المتخصصة بكرة القدم كشفت أيضا، قبل أيام، عن حوار مثير دار بين ميسي ونجم باريس سان جرمان، البرازيلي نيمار، عبر تطبيق “واتساب”، بعد هزيمة برشلونة “المذلة” في المباراة ذاتها.

ووفقا للمجلة ذائعة الصيت، لجأ ميسي لزميله السابق في برشلونة، نيمار، بعد الخسارة القاسية والخروج بطريقة مفاجئة من نصف النهائي.

وأرسل ميسي رسالة نصية لنيمار قال فيها: “سنحرز دوري أبطال أوروبا فقط إذا كنا معا. أريدك أن تعود. بعد عامين سأترك النادي وستأخذ أنت مكاني بعدها”، حسب “فرانس فوتبول”.

وكشفت الرسالة النصية على “واتساب” معلومات مثيرة، وهي رغبة ميسي “اليائسة” لعودة نيمار لبرشلونة، وكذلك خطة ميسي بترك برشلونة في 2021. سكاي نيوز عربية