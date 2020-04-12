في كل دقيقة.. 14 مصابا جديدا بـ”كورونا” حول العالم

سيف السيد

عمان – يقع 14 شخصا من شتى بقاع العالم في شباك فيروس كورونا المستجد كل دقيقة، بحسب رصد إحصائي أجرته الغد.

ومع تجاوز عدد مصابي فيروس كوفيد-19 حول العالم 1.8 مليون مصاب أمس، وبعد 3 أشهر من إعلان الوفاة الأولى في ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس، توضع المعادلات الحسابية تسارع وتيرة انتشار المرض ليبلغ المعدل اليومي 20 ألف مصاب يوميا.

وبإجراء حسابي بسيط، يتضح أن 833 إنسانا يصاب بالفيروس المستجد كل ساعة.

يذكر أن معدل الوفيات عالميا بفيروس كورونا بلغ 46 شخصا كل الساعة، بعد أن تخطت حصيلة الوفيات بالفيروس في العالم عتبة 112 ألف وفاة.

ويخضع نحو نصف سكان الكرة الأرضية للعزل، في محاولة للحكومات للسيطرة على الوباء ما يحيي الآمال بتباطؤ معدل الوفيات والإصابت وتخفيف الضغوط عن الأنظمة الصحية حول العالم.

وما تزال أميركا تتربع على عرش العالم الكورني بعدد الإصابات بتجاوزها 536 ألف مصاب، وأكثر من 22 ألف حالة وفاة.

وتأتي اسبانيا في المركز الثاني، من حيث عدد المصابين، بأكثر من 166 ألف إصابة، بعد أن أزاحت إيطاليا وأرجعتها إلى المركز الثالث بزهاء 153 ألف إصابة.

أما الصين، مصدر الفيروس، فقد أعلنت السيطرة على الوباء في جميع أنحاء البلاد بشكل عام، لكنها أعلنت أمس عن 97 إصابة “مستوردة” جديدة، أي لوافدين من الخارج، بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل آذار (مارس).

ووصل الفيروس 193 بلدا حتى اليوم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.