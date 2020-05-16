في مبادرة أممية: زعماء وقادة دول يدعون لمجانية علاج “كورونا”

غادة الشيخ

عمّان- دعا أكثر من 140 شخصا من قادة وزعماء دول حاليين وسابقين أن تكون جميع اللقاحات والعلاجات لفيروس كورونا خالية من براءات الاختراع وأن يتم توزيعها بعدالة بحيث تكون متاحة لجميع الدول بالمجان.

جاء ذلك في رسالة لهم أعدها برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز ومنظمة أوكسفام يوم أمس، وقبيل اجتماع افتراضي مرتقب لوزراء الصحة في جمعية الصحة العامة خلال أيام، حذروا فيها من مخاطر الوقوع في فخ الاحتكارات والمنافسة لعلاج فيروس كورونا الأمر الذي سيقف في طريق الحاجة العالمية للقاح وإنقاذ الأرواح.

ومن بين الموقعين على الرسالة رئيس الاتحاد الأفريقي، سييرل رامافوزا، ورئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، ورئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، ورئيس وزراء المملكة المتحدة سابقا، غوردون براون، ورئيس المكسيك السابق، إرنستو زيدييو، وريما خلف، رئيسة المنظمة الدولية لمناهضة التمييز والفصل العنصري، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة سابقا، كارول بيلامي.

ودعت رسالة القادة إلى إلزامية تجميع براءات اختراع لقاح للفيروس ونشرها للجميع من أجل ضمان أن تتمكن أية دولة من إنتاج أو شراء جرعات اللقاحات والعلاجات المطلوبة بأسعار معقولة.

وأكدت على أهمية التعجيل في صياغة خطة عالمية عادلة لتصنيع وتوزيع جميع اللقاحات والعلاجات التي تمولها الدول الغنية بالكامل مع ضمان شفافية الحصول عليها بأسعار التكلفة الحقيقية والإمداد بحسب الحاجة لا بحسب القدرة على الدفع، ومع وضع ضمانات بأن تكون اللقاحات والعلاجات لفيروس كورونا مجانية ومتاحة للجميع في كل مكان، وأن تعطى الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية وللأشخاص الضعفاء والدول الفقيرة.

إلى ذلك، أقر الزعماء الموقعون على الرسالة بإحراز تقدم وبتعاون الكثير من الدول والمنظمات العالمية على نحو متعدد الأطراف في مجالات الأبحاث والتنمية والتمويل والوصول، بما في ذلك المساهمة بمبلغ 8 مليار دولار في 4 أيّار/مايو خلال مؤتمر دولي عقده الاتحاد الأوروبي للتصدي لفيروس كورونا.