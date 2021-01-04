في مكالمة مسجلة.. ترامب يضغط على سكرتير ولاية جورجيا لتغيير النتيجة

واشنطن– ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا “لإيجاد” أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأحد.

والمحادثة التي جرت السبت هي أحدث محاولة من جانب ترامب لتعزيز مزاعمة التي لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.

وقالت صحيفة واشنطن بوست التي نشرت يوم الأحد مقتطفات من المكالمة بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرجر واستمرت ساعة، إن ترامب راوح في حديثه مع رافينسبرجر ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وتابعت الصحيفة أن رافينسبرجر ومستشار مكتبه رفضا طوال المكالمة تأكيدات ترامب وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة.

وطبقا لمقتطفات من المكالمة التي نشرتها واشنطن بوست على موقعها الالكتروني، قال ترامب “مواطنو جورجيا غاضبون .. الناس في البلاد غاضبون… ولا يوجد ما يمنع من القول، مثلما تعلم، إنك أعدت إحصاء (الأصوات)”.

وتابع ترامب في المكالمة المسجلة “انظر.. هذا كل ما أريد منك فعله. كل ما أريده هو إيجاد 11780 صوتا.. لأننا فزنا بالولاية”. وأصر ترامب على أنه “لا يمكن بأي حال” أن يكون قد خسرها.

وقال ترامب “لقد فزنا بالانتخابات وليس عدلا أن تُسلب منا هكذا، سيكون الأمر مكلفا للغاية على عدة أوجه”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “أرى أن عليك أن تقول إنك ستعيد النظر في ذلك”.

وأجرت الولاية ثلاث عمليات فرز منفصلة أسفرت عن إعلانين رسميين بفوز بايدن. وأظهرت النتائج النهائية فوز بايدن بفارق 11779 صوتا من بين خمسة ملايين بطاقة اقتراع تقريبا.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق. ولم يرد مكتب رافينسبرجر بعد على طلبات للتعليق.

وقال بوب باور مستشار بايدن إن التسجيل يعرض “القصة المخزية برمتها عن هجوم دونالد ترامب على الديمقراطية الأمريكية”.

ولقي ترامب انتقادات فورية من خبراء في قانون الانتخابات وأعضاء ديمقراطيين بالكونجرس قالوا إنها ترقى إلى حد الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

وقال البروفيسور أنثوني مايكل كريس أستاذ القانون في جامعة جورجيا إن ترامب ربما يكون قد انتهك القوانين الاتحادية وقانون الولاية بالتحريض على تزوير الانتخابات.

وكان فوز بايدن بفارق ضئيل في جورجيا الأول لمرشح رئاسي ديمقراطي خلال عشرات السنين.

وحث عشرة وزراء دفاع سابقين في مقال مشترك ترامب على الإقرار بالهزيمة قائلين إن وقت التشكيك في النتائج قد ولى وإن أي مسعى لإشراك القوات المسلحة الأمريكية في حل النزاع الانتخابي “سيأخذنا إلى منطقة خطيرة غير قانونية وغير دستورية”.

وقبل أن تنشر الصحيفة تقريرها عن المكالمة قال ترامب على تويتر يوم الأحد إنه تحدث هاتفيا مع رافينسبرجر عن تزوير الانتخابات في جورجيا.

وأضاف في تغريدة على تويتر “لم يكن راغبا أو كان عاجزا عن الرد على أسئلة عن أمور مثل ‭‭’‬‬بطاقات اقتراع تحت الطاولة‭‭’ ‬‬و‭‭’‬‬تدمير أوراق الاقتراع‭‭’‬‬ و‭‭’‬‬الناخبون من خارج الولاية‭‭’‬‬ و‭‭’‬‬أصوات الموتى‭‭’‬‬ وغير ذلك. لم تكن لديه إجابات”.

ورد رافينسبرجر على تويتر قائلا “مع احترامي لك سيادة الرئيس ترامب .. ما تقوله ليس صحيحا. الحقيقة ستظهر”.-(رويترز)