في مونديال قطر.. هوية جمعاء تتجه بفخر نحو الفرق العربية

تغريد السعايدة – عاطفة جياشة ومشاعر مليئة بالحب والتشجيع والفخر تنتاب الجمهور العربي مع مشاركات الفرق العربية في كأس العالم في قطر. عبارات وهتافات توحد المشاعر العروبية، وتحديدا منذ اللحظة التي أثبت فيها الفريق السعودي ومنتخبات عربية قوة وحضورا وأداء عالي المستوى بالتعادل أو الفوز على فرق عالمية لها باع طويل بالتميز والوصول الى نهائيات المونديال.

ومنذ العشرين من الشهر الحالي، تسمرت أعين العالم أمام شاشات التلفاز لمتابعة فعاليات الافتتاح التي كانت مميزة للجمهور العربي لما تضمنه الحفل من بصمات عربية مشرفة، جعلت من البطولة لهذا العالم محط أنظار الجمهور، وبدا واضحاً من خلال ما يتم نشره من صور ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، كان للحضور العربي البارز في المنافسات دور في زيادة الحماس في تشجيع المنتخبات العربية، بعد أن كانت لسنوات تعد مشاركاتها “متواضعة”، إلا أنها وهذه المرة، تميزت بالقوة والسيطرة في مباريات عدة، وتوجهت البوصلة نحوها على أمل الوصول إلى مراحل متقدمة من النهائيات.

أعلام الدول العربية المشاركة في المونديال، تزين بيت إسماعيل عبدالله، وشاشات المتابعة؛ حيث تم الاتفاق قبل بدء المونديال على أن يكون التجمع للأبناء والأحفاد في بيت العائلة الكبير، لمشاهدة المباريات، وتحديدا التي تشارك بها فرق عربية.

حالة من الحماس والفخر تظهر عند مشاهدة مباراة لفريق عربي مشارك؛ حيث تتعالى الأصوات والهتافات للتشجيع، كما حدث مع مباراة السعودية، إذ زين شباب العائلة بعد انتهاء المباراة، مركباتهم بالعلم السعودي تعبيرا عن الفرح بالفوز العربي في مونديال كأس العالم وعلى فريق قلما يخسر في البطولات.

ومنذ ما يزيد على ثلاثين عاماً، كان الفريق البرازيلي هو المفضل للأردني أسامة شديد، ويتابع كل تفاصيله وينتظر كأس العالم من أجل تشجيعه لما يتميز به من لعب مميز وفي كل بطولة، حتى وإن لم يحقق الفوز بالنهائي.

ولكن، يرى أسامة أن هذه المرة مختلفة تماماً، فقد لمس أهمية متابعة وتشجيع الفرق العربية، ودعمها للوصول إلى أكثر المراحل تقدماً في المباريات، ووجود التواصل سريع الانتشار بين الجماهير العربية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كان عاملا مساعدا في توحيد المشاعر العربية في التشجيع والدعم، الذي يمكن أن يصل مباشرة إلى اللاعبين الذين يتابعون تلك المواقع.

الجهات المسؤولة عن تشجيع الفرق العربية في مونديال قطر 2022، كانت لها طريقة أخرى وعلى أرض الواقع في سبيل توفير تشجيع مباشر ومؤثر على مدرجات الملاعب في قطر، فكان أن تم إطلاق قطر مبادرة للتشجيع تحت اسم “رابطة الجمهور العربي”، وهي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.

هذه المبادرة التي عززت تلك المشاعر العروبية للتشجيع، وبدت واضحة في مختلف مدن العالم العربي، تهدف إلى “بناء قوة تشجيعية تدعم وتؤازر المنتخبات العربية المشاركة في المونديال بروح واحدة وهتافات موحدة، لتعزيز الهوية العربية والاستمتاع بالمونديال من المدرجات”، وفق تصريحات القائمين عليها.

كما أنها تميزت بإتاحة المجال لجمع أكبر عدد ممكن من المشجعين من جميع الدول العربية، الذين توحدوا في انتمائهم؛ حيث سيحصلون خلال إقامة المونديال على فرصة لحضور المباريات العربية، وبعض المباريات الأخرى، وما هذا إلا انعكاس لصورة الجماهير العربية في أوطانهم، الذين يتابعون من الشاشات الصغيرة ويهتفون لكل فريق عربي يقدم أداء مشرفا، ويحقق فوزاً مميزاً، كما جاء في التعريف بأهداف المبادرة.

“لم أكن متابعاً للمباريات، ولكن الآن أنتظر منافسات الفرق العربية للوقف إلى جانبها والاستمتاع باللعب العربي”، هكذا تقول الطالبة الجامعية آيات فهد، التي باتت تخصص وصديقاتها وقتاً لحضور عدد من المباريات، ليكون مونديال قطر مختلفا بكل تفاصيله التي عززتها الروح العربية وبدت واضحة منذ بدايات الافتتاح.

وعلى الرغم من أن عائلتها تتابع مباريات كأس العالم منذ سنوات طويلة، إلا أنها لم تكن تهتم بالمباريات ومجرياتها، ولكن ما يحدث الآن يدفعها للمتابعة ولو بين الحين والآخر، لمباريات الفرق العربية التي أظهرت قوة جديدة في لعبها، وتجاوزت التوقعات أو الصورة النمطية عنها.

ما يحدث من تفاصيل جمعت الكثيرين في بوتقة واحدة وأعادت الألق إلى المدرجات العربية، وجمعت كلمة الجمهور الذي تشابهت ردورد أفعاله في تشجيع المنتخبات العربية، ما هو إلا صورة تعزز الهوية الجمعية، وهو ما يؤكده اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، الذي يقول “إن الشغف الرياضي لهذا العام مختلف تماماً عما سبق ويجذب انتباه من هم غير متابعين تاريخيا”.

ويبين جريبيع أن المونديال هذه المرة تعرض للكثير من الهجوم “غير المبرر” من دول عدة، ما جعل الجماهير العربية تجتمع على الدفاع وإظهار أفضل الصور الإيجابية لإنجاح المونديال الذي يقام لأول مرة بنسخة وتفاصيل عربية، يفتقدها الجمهور العربي منذ عقود، وتحمل قيما عربية أصيلة نحن بحاجة لإظهارها والحديث عنها.

كما أن إقامة المونديال في دولة عربية بهذا الحجم الكبير من التنظيم، زرعت لدى كل مواطن عربي شعورا وكأن البطولة تقام في بلده، وأن كل مشجع عربي لديه القدرة مثلاً على الحضور في مكان يعد قريبا بالمجمل، عدا عن أن النتائج الجيدة التي حققتها المنتخبات العربية أسهمت في رفع الروح المعنوية العالية بين الجماهير، التي كانت سبباً في جذب انتباه جميع أفراد الأسرة من الصغير للكبير، وهذا بدا واضحاً على جميع المجتمعات العربية.

وكما هو ملاحظ، أصبح كأس العالم ومبارياته فرصة للتجمعات العائلية أو الأصدقاء، على حد تعبير جريبيع، لذلك باتت تأخذ طابعاً عائلياً ومجتمعياً وليس فقط “رياضية”، خاصة أن هناك أوقاتا مختلفة تسهم في إتاحة الفرصة للجميع بالمتابعة، ولا ننكر أن الشغف الرياضي أصبح ظاهرة مجتمعية واضحة، تنعكس من خلال ما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي أسهم أيضاً في تحول مودنديال قطر “ظاهرة عربية وجدانية أكثر مما هي رياضية تقليدية”.