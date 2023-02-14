في هذا البلد.. نسيان عيد ميلاد زوجتك يقودك للسجن مدة 5 سنوات

تشعر الكثير من الزوجات بالاستياء والغضب في حال نسي أزواجهن الاحتفال بعيد ميلادهن، ويترتب على ذلك خلاف بين الزوجين أو حتى القطيعة بينهما، لكن الأمر في أحد البلدان لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يعتبر نسيان عيد ميلاد الزوجة جريحة يعاقب عليها القانون.

ساموا، هذه الجزيرة، المشهورة بجمالها غالباً ما تظهر في الأخبار بسبب قوانينها الغريبة. القوانين هناك صارمة للغاية ويجب اتباعها بدقة شديدة.

وفي هذا البلد، إذا نسي الزوج عيد ميلاد زوجته، فإن ذلك يعتبر جريمة. وإذا نسي الزوج عيد ميلاد زوجته لأول مرة، يتم تحذيره. وإذا كرر الخطأ نفسه في المرة القادمة، فقد يتعين عليه دفع غرامة أو الذهاب إلى السجن. وإذا اشتكت الزوجة، يمكن أن يسجن الزوج لمدة خمس سنوات.

ساموا ليست الوحيدة التي لديها قوانين غريبة. وهناك العديد من البلدان في العالم حيث توجد مثل هذه القوانين، والعديد من هذه القوانين عمرها عقود، ولم يتم تغييرها حتى اليوم. فعلى سبيل المثال إذا خرجت مرتدياً الجينز الأزرق في كوريا الشمالية، فهذا يعتبر غير قانوني.

ولا يمكنك الجري في شرق إفريقيا لأن ذلك محظور في البلاد. وأثناء إقامتك في أوكلاهوما، إذا كنت تتجاهل كلباً، فستجد نفسك داخل السجن. وأثناء السفر على الطريق السريع في ألمانيا، إذا تركت السيارة على الطريق عند نفاد الوقت، فسوف يتم سجنك، بحسب موقع بريس وير 18. -24 لايف ستايل

اقرأ أيضاً: