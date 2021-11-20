في يومهم العالمي.. اعتقال 1149 طفلا فلسطينيا منذ مطلع 2021

رام الله- قال نادي الأسير الفلسطيني، السبت، إن إسرائيل اعتقلت 1149 طفلا فلسطينيا، منذ بداية العام 2021.

جاء ذلك في بيان للنادي (غير حكومي) بمناسبة يوم الطفل العالمي، الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وأوضح النادي في البيان أنه تم الإفراج عن أغلب هؤلاء الأطفال، فيما لا يزال 160 منهم يقبعون في 3 سجون هي “عوفر، والدامون، ومجدو”.

ولفت البيان إلى أن ثلثي من تم اعتقالهم من الأطفال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرض جميعهم للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال.

ومنذ عام 2000، اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 19 ألف قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما دون سن العاشرة وحتى 18 عاما، حسب نادي الأسير.

ويحتفل العالم، السبت، بيوم الطفل العالمي (20 نوفمبر/تشرين الثاني) بهدف “تعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال”.

وحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الأطفال في السجون الإسرائيلية حاليا نحو 160 طفلا، من بين 4650 معتقلا.-(الاناضول)