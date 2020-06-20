في “يوم الأب”.. احتفالية رمزية بالسند والحماية!

تغريد السعايدة

عمان- “هو ذلك الذي تطلب منه نجمتين فيعود حاملاً السماء”.. هذا ما قيل في الأب، مصدر القوة والحنان في آن، وصورة رمزية للحب الخالص، وعباءة تُغني عن ألف سد منيع يحتمي بها أفراد الأسرة على مرّ الزمان.

وفي هذه التاريخ من كل عام، الحادي والعشرين من حزيران (يونيو)، يحتفل العالم، ولو كان بشكل متواضع، بيوم الأب، الذي تتنبه له بعض العائلات لتقديم هداية بسيطة مغلفة بحب الأبناء والزوجة، هي كفيلة بأن تزيل عن كاهل الأب تعب سنوات، وإرهاق عمرٍ، وهو يؤمن الأسرة بكل متطلبات الحياة من محبة وود واحتواء، ليكون عيده الذي يجهل الغالبية العظمى موعده، هو اليوم الذي تدعو فيه الجهات الأهلية والأسرية إلى أن يكون فرصة للتعبير عن المحبة والاحترام والعرفان، بفضل الأب.

مئات العبارات تزينت بها مواقع التواصل الاجتماعي، من أشخاص تذكروا الاحتفال بهذا اليوم، وعلى الرغم من أنه لا يأخذ صدى كبيرا لدى المجتمعات العربية، غير أن الكثير منهم في المقابل قادتهم الصدفة إلى معرفة تاريخ يوم الأب، وعمدوا إلى الاحتفاء به، سواء بتقديم الهدايا، أو الحفلات العائلية المقتصرة، أو التعبير عن عمق المحبة من خلال عبارات وأبيات شعرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رزان أحمد علمت عن هذه اليوم بالصدفة، بعد أن قرأت على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المخصصة لبيع الهدايا والإكسسوارت عن عرض يمكن الاستفادة منه لشراء هدية للأب في يومه، لذلك قررت أن تفاجئ والدها بهدية متواضعة لا تفيه حقه، ولكنها مناسبة جميلة لنقول له أنت أجمل العبارات وأنه كما الأم له يوم مخصص يفرح به.

وتنوي رزان أن تهدي والدها “علاقة مفاتيح” من الفضة مكتوب فيها عبارة حب له، علها تكون هدية رمزية تبعث السعادة على قلبه، وتقول “عندما كنا نهدي والدتنا هدية في عيد الأم كان دائماً يمازحنا عن رغبته بهدية أسوةً بالأم”، ليأتي هذا اليوم ليكون مناسبة لطيفة لإهداء الوالد هدية في يومه، حتى وإن كان رمزياً فقط.

وبحسب المراجع التي دونت تاريخ يوم الأب، فإن الاحتفال بعيده انطلق من أميركا، وهو يوم دعت إلى الاحتفاء به سيدة كانت يتيمة من جهة والدتها، بيد أنها حصلت على الكثير من الحنان والرعاية والاهتمام من والدها، وقدم الكثير من التضحيات في حياته في سبيل توفير حياة مناسبة لها ولإخوتها.

تلك السيدة قررت أن يكون الاحتفال في عيد مولدها في الخامس من حزيران (يونيو)، فأقيم أول احتفال في واشنطن في 19 حزيران (يونيو) العام 1910، وفي الأعوام الأولى درجت عادة حمل الزهور في عيد الأب، فكان اللون الأحمر لتكريم الآباء الأحياء والأبيض للآباء المتوفين، بيد أن دولا عدة ومنها العربية تحتفل في هذا اليوم في الحادي والعشرين من حزيران (يونيو)، فيما البعض يحتفل في الأحد الثالث من الشهر ذاته مهما كان التاريخ.

آمال، التي فقدت والدها، تعبر في هذا اليوم عن مدى اشتياقها له والذي غادر الحياة قبل عشرة أعوام تقريباً، وهي تستذكر كل تفاصيله بشكل دائم وتتمنى لو تعود الأيام للخلف وتستمتع بالاحتفال بيومه في حياته، إلا أنها في هذا اليوم تكثر من الدعاء له وتتبرع بما يتوفر لديها “عن روحه”، على حد تعبيرها.

أما آلاء نصر، فقد عبرت على صفحتها لشخصية عبر مواقع التواصل عن حبها لوالدها الذي كان وسيبقى الحضن الدافئ لها ولعائلتها الكبيرة، هي أم لثلاثة أطفال، ولكنها ما تزال ترى بالأب مصدر العطف والحنان والسند لها، وهو الآن في السبعين من عمره، ولكنه ما يزال يهتم بتفاصيل أبنائه كما كان في الطفولة.

وفي هذا اليوم، تنوي آلاء أن يقدم أبناؤها هدية لوالدها، حتى تقول له “شكراً لأنك أبي وجد لأبنائي.. لا أنسى كلماتك الداعمة والقوية التي جعلت مني أما حنونة.. فأنا ما أزال أستشعر حنانك وعطفك إلى الآن لتعيدني تلك المشاعر إلى طفولتي في كل حين”.

الأخصائي النفسي الدكتور موسى مطارنة، يرى أن علاقة الأبناء مع الآباء إيجابية ورمزية، وتنشأ تلك الرمزية المقدسة منذ التنشئة وتستمر بمختلف مراحل العمر، ولو توفرت في هذه العلاقة القيم والمبادئ والقدوة السليمة بين الطرفين تستمر هذه الصورة السليمة لأجيال متتالية في الأسرة.

ويضيف مطارنة أن الأب بالنسبة للأبناء هو دائما ما يكون في منزلة القدوة والنموذج الذي يحتذى به ويُحترم، وهذه القيمة تتعمق في وجدان الطفل وتنعكس إيجابيا عليه وييقى الطفل والابن فيما بعد حريصا على إرضاء والده والبقاء على هذه العلاقة السليمة لتكون قائمة على الدفء والمواقف الإنسانية الأبوية التي تتعمق في النفوس.

ومن هذا المبدأ، بحسب مطارنة، فإن الأب كذلك لديه مسؤولية ليست بالسهلة أحيانا بأن يكون نموذجا صالحا أمام الأبناء، لذا فإن التنشئة السلمية النفسية الاجتماعية الأسرية وهذه العلاقة الطيبة التي يمثلها الأب، مرتبطة كذلك بالسلطة، وإذا كانت متوازنة في جانبيها، فإنها تولد اهتماما من كلا الطرفين وهذه المتوالية تحقق الثبات المجتمعي والعلاقة السليمة.

لذا، تعد الاحتفالية بيوم الأب جزءا من هذا التعبير البسيط عن المحبة والاحترام والعرفان التي بالفعل ترتبط بالسند والقوة والمحبة والحماية.