في يوم المرأة العالمي: “جرش لصناعة الملابس” تعلن عن 100 فرصة عمل للإناث

شركة جرش ملتزمة بدعم تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير المجتمع المحلي

100 مليون دولار سنويا صادرات شركة جرش إلى الأسواق العالمية

عمان – الغد– احتفاء بالمرأة في يومها العالمي، في 8 آذار/ مارس من كل عام، ودعما لتمكينها اقتصاديا في الأردن، أعلنت شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء عن توفير 100 فرصة عمل للإناث في فرعها الإنتاجي في لواء الحسا، في محافظة الطفيلة.

وأضافت الشركة أنها ستستقبل طلبات التوظيف بنهاية شهر آذار/ مارس الحالي، حين الإعلان عن موعد مقابلات العمل وتفاصيل أخرى في صفحة فيسبوك التابعة للشركة.

وقالت إن توفير تلك الفرص ينبع من إيمان شركة جرش بدور المرأة ونشاطها الفاعل في مختلف القطاعات، وبدعم تمكينها اقتصاديا وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لها من أجل تطوير ذاتها قدراتها.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، صموئيل تشوي، إنها “تلتزم دائما بتوفير فرص عمل متساوية للمرأة، إذ تشكل الإناث نحو 60% من مجموع كوادرها،” بما في ذلك وظائف قيادية.

وتؤكد الشركة أن مشاركة المرأة الفاعلة وحصولها على فرص متساوية في الأجر والترقي الوظيفي فيها التزامها الدائم بتطوير المجتمع المحلي، خاصة من خلال برامج التدريب لغايات التشغيل، وإتاحة فرص عمل لطالبات الجامعة، بما ينعكس إيجابا على عملية التنمية الاقتصادية.

فاطمة سلامة، مشرفة الصحة والسلامة بفرع للشركة في سحاب ، قالت :”لقد بدأت في الشركة كعاملة مصنع، “بدأت هنا كعاملة، ثم طورت نفسي، ودعمتني الشركة، والآن أنا مسؤولة عن 300 عامل وعاملة،” تضيف فاطمة”.

أريج الزبون، التي تعمل في فرع للشركة في سحاب، قالت “انا طالبة جامعية. تدعم الشركة الطالبات اللاتي يسعين للجمع بين العمل والدراسة، أريد أن أكمل دراستي، إنه حلمي. أريد أيضًا دعم وتطوير نفسي،”.

مجد الحجايا، عاملة مستودع في فرع الحسا ، قالت: “طموحي إكمال دراستي والعمل في نفس الوقت. أدعو الفتيات إلى التقدم لوظائف في شركة جرش، أثناء إكمال دراستهن. نريد العمل من أجل تحقيق أحلامنا، أهدافنا،” .

ويذكر أن شركة جرش، التي تأسست عام 2000، مستمرة في استراتيجيتها لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزويدها بفرص للحصول على دورات تدريبية واكتساب مهارات حياتية.

وتختص الشركة التي أُدرجت في عام 2018 كأول شركة في الأردن في بورصة ناسداك العالمية في مدينة نيويورك، بصناعة الأنسجة والملابس الجاهزة، وتضم علامات تجارية عالمية رائدة، بقدرة إنتاج أكثر من 8 ملايين قطعة سنويا.

ويبلغ حجم صادراتها من النسيج والملابس 100 مليون دولار سنويا، وتتميز منتجاتها بجودة عالية تحظى باهتمام المستهلكين في الأسواق الأميركية والأوروبية.

وتضم شركة جرش 5 مصانع؛ 4 في منطقة التجمعات الصناعية، في سحاب، ومصنع في لواء الحسا، وتشغل نحو 5000 موظف وموظفة.

ويحتوي الفرع الإنتاجي للشركة في لواء الحسا، الذي يضم 250 موظفة، على مرافق من ضمنها ملاعب رياضية وحضانة للأطفال.