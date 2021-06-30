في يوم واحد… مداهمة ثانية لمستشفى خاص بعمان للتدقيق المالي

حمزة دعنا

عمان- داهمت الأجهزة المعنية صباح اليوم، مستشفى خاص ثان في العاصمة عمان بعد ورود معلومات تتعلق بالتدقيق المالي وشبهات بوجود تهرب ضريبي يقدر بملايين الدنانير.

وقال مصدر مطلع لـ”الغد”، إن فرقا متخصصة من الأجهزة المعنية تقوم في هذه الأثناء بالتحفظ على أجهزة حاسوبية داخل المستشفى الخاص، وطلبت ملفات معينة للتدقيق المالي والتأكد من سلامة الملفات الضريبية للمستشفى من عدمها.

ويضم كل فريق بحسب ما علمت “الغد” 15 شخصاً من 4 جهات مختلفة.

وأطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات العام الماضي، تطبيقاً إلكترونياً على الهاتف المحمول تحت اسم (مكافحة التهرب الضريبي) للمشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي حيث يتيح هذا التطبيق المشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي من خلال التبليغ عن أي حالات تهرب ضريبي.