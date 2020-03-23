آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

في يوم واحد: 196 ألف “مكالمة طوارىء” والقبض على 1657 مخالف لحظر التجول

منذ 18 دقيقة
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

– ٥٢٦٤ حالة مرضية و ٣٧٥ حالة غسيل كلى تم التعامل معها

–  “الأمن” يجدد الدعوة لعدم الاتصال بالمركز الا عند الحاجة والضرورة

عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الدوريات ونقاط الغلق القت القبض على ١٦٥٧ شخصا خرقوا اوامر حظر التجول في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتم تحويلهم لمراكز التوقيف التابعة للقوات المسلحة.

واضاف ان مركز القيادة والسيطرة 911 قد استقبل ولغاية الساعه التاسعة من مساء هذا اليوم ١٩٦ الف مكالمة هاتفية على رقم 911 .

حيث جرى التعامل منذ الصباح مع ٥٢٦٤ حالة مرضية و ٣٧٥ حالة لمرضى غسيل الكلى جرى مساعدتهم وتامين وصولهم للمستشفيات عن طريق كوادر الدفاع المدني .

مقالات ذات صلة

الملك يخاطب الأردنيين والأردنيات ويؤكد إيمانه بعزيمتهم

“انتو قدها”.. الملك يرفع معنويات الأردنيين: سنتجاوز معا الظروف الاستثنائية

منذ 32 دقيقة

الحكومة تعلن آليّات إيصال الخبز والمياه والأدوية والمحروقات للمواطنين (روابط)

منذ 33 دقيقة

السفارة الأميركية في عمان تنبه رعاياها حول خيارات الرحلات التجارية إلى الولايات المتحدة

منذ 35 دقيقة

سلامة الدرعاوي يكتب: أنقذوهم.. شرائح اجتماعيّة تحت إعصار كورونا

منذ 42 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock