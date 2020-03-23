في يوم واحد: 196 ألف “مكالمة طوارىء” والقبض على 1657 مخالف لحظر التجول

– ٥٢٦٤ حالة مرضية و ٣٧٥ حالة غسيل كلى تم التعامل معها

– “الأمن” يجدد الدعوة لعدم الاتصال بالمركز الا عند الحاجة والضرورة

عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الدوريات ونقاط الغلق القت القبض على ١٦٥٧ شخصا خرقوا اوامر حظر التجول في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتم تحويلهم لمراكز التوقيف التابعة للقوات المسلحة.

واضاف ان مركز القيادة والسيطرة 911 قد استقبل ولغاية الساعه التاسعة من مساء هذا اليوم ١٩٦ الف مكالمة هاتفية على رقم 911 .

حيث جرى التعامل منذ الصباح مع ٥٢٦٤ حالة مرضية و ٣٧٥ حالة لمرضى غسيل الكلى جرى مساعدتهم وتامين وصولهم للمستشفيات عن طريق كوادر الدفاع المدني .