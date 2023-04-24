قائد “فاغنر”: سنقتل الجميع في ساحة المعركة ولن نأخذ أسرى

هدد رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين بعدم أخذ أسرى حرب أوكرانيين في الصراع، في رسالة منشورة على حساب مكتبه الصحافي على تطبيق «تلغرام».

وقال بريغوجين أمس الأحد: «ببساطة سندمر الجميع في ساحة المعركة». وبرر تهديده بالإشارة إلى رسالة لاسلكي أوكرانية تم اعتراضها، تم فيها بحث إطلاق النار على رجال «فاغنر» المرتزقة المصابين.

واتهم بريغوجين كييف بانتهاك القانون الدولي. وقال إن أسرى الحرب يحق لهم توفير ظروف آمنة، مضيفاً أنه طالما احترم ذلك، فلن يأخذ أسرى حرب في المستقبل.

وأضاف: «سنقتل الجميع في ساحة المعركة ولن نأخذ أسرى بعد الآن».

وتنشط مجموعة فاغنر في المقام الأول في مدينة باخموت المدمرة الواقعة شرقي أوكرانيا، حيث تشهد قتالاً هو الأعنف في الحرب الجارية الآن. وتتهم المجموعة باستخدام مجنديها، كوقود للحرب. ومعظم عناصر «فاغنر» مدانون جاءوا من سجون روسية.-(وكالات)