قائد منتخب الأرجنتين في مأزق- فيديو

شهدت الساعات الأخيرة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب راقصي التانجو، وذلك بعد أن تم تداول صورة أثناء وضعه لقميص منتخب المكسيك أسفل حذائه واستخدامه لمسح غرف الملابس.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة جدًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث برر البعض أن ميسي لم يقصد ذلك الأمر وأن اللقطة مقطوعة من مقطع فيديو لإثارة الجدل، وأشار البعض الآخر إلى أن ميسي كان قاصدًا لذلك، في أعقاب نشوة الفوز على المنتخب المكسيكي بهدفين دون رد في المباراة التي أقميت ضمن منافسات كأس العالم.

ملاكم مكسيكي يتوعد ميسي بسبب إهانة قميص منتخب بلاده

وقال الملاكم المكسيكي الشهير ألفاريز عن لقطة ميسي باستخدام قميص منتخب المكسيك لمسح الأرضية: من الأفضل أن ميسي يدعو الله ألا أجده، يجب أن يحترم المكسيك كما أحترم الأرجنتين.

ورد أجويرو نجم منتخب الأرجنتين السابق في مقطع فيديو عبر تويتر على تصريحات الملاكم لتهديد ميسي: أنت لا تعرف شيئًا عن كرة القدم وما يحدث في غرفة تبديل الملابس، لا تبحث عن أعذار أو مشاكل.. ميسي فعل ذلك دون قصد.

وتقام مباراة منتخب السعودية القادمة أمام نظيره المكسيك، يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتنطلق مباراة المكسيك ضد السعودية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس والكأس القطرية.