قائمة “إربد المهنية” تكتسح مقاعد الصيادلة

احمد التميمي

اربد – اكتسحت قائمة “اربد المهنية” التي يترأسها الدكتور مهدي العجلوني انتخابات اللجنة الفرعية لصيادلة اربد بفوزها بجميع المقاعد.

وجاء هذا الفوز بعد تنافس قوي مع قائمة ” الملتقى الصيدلاني المهني”، والتي يترأسها الدكتور رياض شطناوي” والمستقل الدكتور أسامه العيسى.

وفاز بالانتخابات كل من:

الدكتور “مهدي العجلوني” 330 صوتا، الدكتور محمد الرواشدة 300 صوتا، الدكتورة سوسن الزعبي 287 صوتا، الدكتورة سهى القصص 286 صوتا، الدكتور اكثم عميش 285 صوتا، الدكتورة آلاء خازر 284 صوتا، الدكتورة نور البركات 282 صوتا، الدكتور محمد السعدون 281 صوتا، الدكتورة براء جروان 275 صوتا، الدكتور سري البلعاوي 272 صوتا والدكتور رزق الشريده 263 صوتا.

فيما لم يحالف الحظ القائمة الثانية “الملتقى الصيدلاني المهني” والتي تتكون من كل من الدكتور رياض شطناوي 178 صوتا، الدكتور مصطفى منصور 117 صوتا، الدكتور عبدالله عبيدات 140 صوتا، الدكتور خالد مصطفى”البدارنة” 120 صوتا، الدكتور اشرف الشرع 183 صوتا، الدكتور بشار العقلة “الدرابسه” 112 صوتا، الدكتور سمير العلي 113 صوتا، الدكتور محمد بني ملحم 160 صوتا، الدكتور اسامه شطناوي 112 صوتا والدكتور لؤي غرايبة 153 صوتا.

وكانت الانتخابات قد بدأت الساعة الثالثة بعد ظهر أمس السبت وتم إغلاق الصناديق في تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم في مجمع النقابات المهنية بإربد الذي شهد إقبالا منقطع النظير من الهيئة العامة لصيادلة اربد التي وصل عددها إلى 1376 صيدلانيا.

وشارك في الاقتراع 468 صيدلانيا بما يعادل 28.6% من إجمالي عدد الهيئة العامة في اربد, علما ان عدد صيادلة اربد بشكل عام يزيد عن 3500 صيدلاني وصيدلانية .

وضمت قائمة اربد ولأول مرة في تاريخ الانتخابات النقابية على مستوى المملكة العنصر النسوي والذي يشكل حوالي 50 %من مجموع أعضاء القائمة، مما يدل على فاعلية العنصر النسائي في العمل النقابي ومن الجدير بالذكر بأن عدد الصيدلانيات الإناث يزيد عن نسبة 70% من مجموع أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصيادلة مما يعطي القائمة ميزة إضافية لم تكن موجودة في تاريخ النقابات المهنية بالأردن

وضمت القائمة تمثيل جغرافي واضح حيث أن أعضاء القائمة يمثلون جميع الويه الشمال ومما تمتاز به هذه القائمة دمج الخبرات القديمة مع حديثي التخرج.

واعتمدت القائمة على العنصر الشبابي بالإضافة للخبرات النقابية لبقية الأعضاء في القائمة كذلك لم تغفل القائمة التنوع العملي فمهنا من يعمل بقطاع الجامعات وكذلك من يعملون بوزارة الصحة بالإضافة للقطاع الخاص أصحاب الصيدليات ومندوبي شركات الأدوية.