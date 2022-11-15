قائمة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2995 طنا، منها 1877طنا من الخضار، 803 أطنان من الفواكه و314 طنا من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 إلى 25 قرشا، والبصل الناشف 30 إلى 40 قرشا، والبطاطا 50 إلى 80 قرشا، والبندورة 8 إلى 20 قرشا، والثوم 150 إلى 200 قرش، والجزر 35 إلى 50 قرشا، والخيار 10إلى 25 قرشا، والزهرة 25 إلى 40 قرشا، والليمون 50 إلى 80 قرشا، والموز البلدي 40 إلى 85 قرشا.-(بترا)