قائمة بالدول الأوروبية التي علّقت لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

دبي- بعد تقرير عن حالة وفاة في الدنمارك نتيجة جلطة دموية، إثر تلقي اللقاح، إليكم مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه لقاح “أكسفورد-أسترازينيكا” ضد “كوفيد-19”.

تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا

هولندا: 14 مارس/ آذار – صرحت الحكومة الهولندية بأنها ستعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا” في هولندا مؤقتاً لمدة أسبوعين “كإجراء احترازي في انتظار مزيد من التحقيق”.

ويأتي القرار بعد أيام فقط من تصريح وزير الصحة، هوغو دي يونغ يوم الخميس بأنه “لا يوجد سبب للقلق” وأن التطعيمات يمكن أن تستمر. وفي بيان يوم الأحد، قالت وزارة الصحة الهولندية إن مجلس تقييم الأدوية تلقى في نهاية هذا الأسبوع “معلومات جديدة”.



أيرلندا: 14 مارس / آذار – قررت أيرلندا تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا” مؤقتاً “للحفاظ على الثقة” في برنامج اللقاح الخاص بها، وفقاً لرئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين.

وصرحت كارينا باتلر لمحطة الإذاعة الأيرلندية “Newstalk” يوم الأحد أنه يجب على الشعب الأيرلندي أن يرى هذا القرار كدليل على أن السلطات الصحية “تتطلع للتأكد من أن ما تم التوصية به للأشخاص آمن”.



بلغاريا: 12 مارس / آذار – أمر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف بتعليق جميع التطعيمات باستخدام لقاح “أسترازينيكا” ضد “كوفيد-19” إلى أن “تدحض وكالة الأدوية الأوروبية جميع الشكوك حول سلامة اللقاح، وفقاً لبيان حكومي”.



الدنمارك: 11 مارس / آذار – قررت الدنمارك تعليق استخدام لقاح “أكسفورد-أسترازينيكا” لمدة 14 يومًا “كإجراء احترازي” للتحقق من “علامات أعراض جانبية خطيرة محتملة في شكل جلطات دموية مميتة” وذلك بعد وفاة دنماركية تلقت جرعة من اللقاح، وفقاً لمسؤولي الصحة الدنماركيين.قد يهمك أيضاً

النرويج: اختارت النرويج، يوم الخميس 11 مارس / آذار، “تعليق” التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” بعد تقرير عن حالة وفاة في الدنمارك، نتيجة جلطة دموية.

وتم الإبلاغ عن حالات جلطات دموية بعد وقت قصير من تلقي لقاح “كوفيد-19” في النرويج ولكن “بشكل رئيسي لدى كبار السن، حيث يوجد غالباً مرض أساسي آخر أيضًا”.

أيسلندا: قررت أيسلندا يوم الخميس 11 مارس / آذار تعليق استخدام اللقاح، على الرغم من عدم وجود تقارير عن إصابة المرضى بجلطات دموية في البلاد، وتنتظر المشورة من وكالة الأدوية الأوروبية.قد يهمك أيضاً

التعليق الجزئي/ تعليق مجموعات محددة من اللقاح:

النمسا: في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبدءاً من 8 مارس/ آذار، علّقت النمسا استخدام مجموعة اللقاح “ABV5300″، وذلك بعد تشخيص إصابة شخص بالخثار الوريدي المتعدد، ووفاته بعد عشرة أيام من التطعيم، ودخول آخر إلى المستشفى بسبب انسداد رئوي، وفقاً لوكالة الأدوية الأوروبية، الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي.

ليتوانيا، وإستونيا، ولوكسمبورغ، ولاتفيا: اعتباراً من الثلاثاء 9 مارس / آذار، قررت هذه الدول أيضاً تعليق استخدام الدُفعة “ABV5300”.

إيطاليا: 12 مارس / آذار – ارتبط قرار إيطاليا بحظر استخدام لقاحات من مجموعة محددة من جرعات لقاح “أسترازينيكا” بوفاة جندي في صقلية، بحسب ما ذكرته القاعدة البحرية في ميناء أوغوستا لـ CNN يوم الجمعة.

وفي 11 مارس / آذار، قررت وكالة الأدوية الإيطالية “حظر” جرعات لقاح “أسترازينيكا” من مجموعة “ABV2856″، بعد ظهور “بعض ردود الفعل العكسية الخطيرة” لدى المتلقين. ولم يتم تحديد تفاصيل ردود الفعل.

إسبانيا: 11 مارس / آذار – أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس أن بلادها لم تسجل أي حالة مماثلة، وطالبت بتوخي الحذر أثناء مراجعة ما حدث من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت درياس لمحطة “لا سيكستا” التلفزيونية المحلية: “أود أن أبعث برسالة هدوء وحذر، في إسبانيا لم يتم إخطارنا بأي حالة تتعلق بجلطات الدم”.

وفي 11 مارس / آذار، أعلنت لجنة الصحة العامة الإسبانية أنها ستؤخر تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً بلقاح “أسترازينيكا”، حتى تتوفر “مراجعة كاملة واستنتاج للآثار الجانبية من قبل وكالة الأدوية الأوروبية”، وفقاً لبيان صدر مساء الخميس.

الدول المتمسكة باللقاح على ما يبدو:

أوروبا

ألمانيا: 11 مارس / آذار – تخطط ألمانيا لمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا على الرغم من قرارات كل من الدنمارك، والنرويج، وأيسلندا بتعليق الاستخدام مؤقتاً كإجراء احترازي، في انتظار التحقيق حول جلطات الدم لدى بعض المرضى الذين حصلوا على اللقاح.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان في وقت متأخر من يوم الخميس: “نخطط لمواصلة التطعيم باستخدام أسترازينيكا، تماماً مثل الغالبية العظمى من الدول الأوروبية الأخرى”.

المملكة المتحدة: قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بيان الخميس، 11 مارس / آذار: “هذا إجراء احترازي من قبل السلطات الدنماركية. ولم يتم التأكد من أن تقرير حدوث جلطة دموية كان سببه لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19 ولا يزال يتعين على الناس الذهاب والحصول على لقاح كوفيد-19 عندما يُطلب منهم ذلك”.

فرنسا: 12 مارس / آذار – تشارك الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، توصية وكالة الأدوية الأوروبية بمواصلة الاستخدام.

وجاء في البيان: “عند النظر إلى البيانات المتاحة، ليس هناك ما يسمح لنا باستنتاج أن رد الفعل هذا مرتبط باللقاح، وفي سياق المراقبة المتزايدة، تولي الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية والشبكة الفرنسية لمراكز التيقظ الدوائي اهتماماً وثيقاً بحالات الانصمام الخثاري”.

وفي 11 مارس / آذار، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه “لا حاجة لتعليق استخدام” لقاح أسترازينيكا ضد “كوفيد-19″، مشيراً إلى عدم وجود مخاطر إضافية مؤكدة مرتبطة بالتخثر.



وكالة الأدوية الأوروبية: قالت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس، 11 مارس / آذار، إن فوائد لقاح “أسترازينيكا” ضد “كوفيد-19” تفوق مخاطره، ولم توص بتعليق الاستخدام.

وأكدت الوكالة بأنها على علم بأن الدنمارك علّقت استخدام اللقاح بسبب تقارير عن حدوث جلطات دموية لدى الأشخاص الذين تلقوه، ورغم ذلك قالت: “لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن التطعيم تسبب في هذه الحالات، والتي لم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية لهذا اللقاح”.

وقالت الوكالة إن “فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره ويمكن الاستمرار في إعطاء اللقاح أثناء استمرار التحقيق في حالات الانصمام الخثاري”.CNN بالعربية