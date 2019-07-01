قائمة بـ850 موظفا بـ”الصحة” لغايات الإحالة على التقاعد

محمود الطراونة

عمان- أظهرت معلومات في وزارة الصحة اطلعت عليها “الغد”، أن الوزارة أعدت قائمة بأسماء 850 موظفا لغايات الإحالة على التقاعد بينهم مدراء وأطباء عامون وأطباء اختصاص.

وأشارت المعلومات إلى أن وزير الصحة سعد جابر رفع كتابا إلى رئاسة الوزراء لاستثناء الأطباء من قوائم التقاعد وعلى أقل تقدير أطباء الاختصاص حيث من المتوقع أن يناقش الكتاب اليوم الاثنين في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.

بيد ان موظفين في الوزارة اشاروا الى ان الاستثناء يخالف معايير العدالة اذ انه يمكن للوزير قبل استثناء الاطباء اعداد كشف وتقرير بانجازاتهم وعملهم وعدد ساعات العمل فضلا عن انه يمكن للوزير شراء خدمات اي طبيب اختصاص بعد احالته الى التقاعد للعمل في الاختصاصات المطلوبة.

وقالوا ان موجة من الترقب والقلق تسود اجواء وزارة الصحة بعد قرار الحكومة الحالة من بلغت خدمته 30 عاما او من يرغب بعد بلوغ خدمته اكثر من 25 عاما للذكور و20 عاما للاناث.

ولفتوا الى ان الوزير سعد جابر ارجأ صرف اية مكافأت او حوافز الى حين الانتهاء من الاحالات في الوقت الذي تعيد فيه وزارة الصحة النظر في الحوافز والمكافات التي تبلغ سنويا نحو 128 مليون دينار سنويا.

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