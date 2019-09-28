قائمة ريال مدريد لمواجهة “الديربي” تشهد عودة مودريتش وغياب مارسيلو

مدريد – جاء الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة الديربي المقررة مساء اليوم السبت أمام أتلتيكو مدريد، لحساب الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين شهدت القائمة عودة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.

وفضّل المدير الفني للنادي الملكي، زين الدين زيدان، عدم الإسراع بعودة مارسيلو الذي انهى للتو تعافيه من الإصابة وشارك في آخر جلستي مران للفريق، لكن المدرب الفرنسي لا يراه مستعدا بعد للمشاركة في مباراة بهذه الأهمية.

وشهدت قائمة زيدان لمباراة الديربي التي ستقام على ملعب “واندا متروبوليتانو”، عودة مودريتش بعدما تعافى من إصابته العضلية، في حين تم اسبتعاد كل من إيسكو ألاركون وألفارو أودريوزولا والبرازلي رودريجو، الذي عاد لفريق الناشئين وماريانو دياز.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة الأتلتي كل من اللاعبين: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، دييجو التوبي، داني كارفاخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو فيرنانديز، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، توني كروس لوكا مودريتش، خاميس رودريجيز، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، إيدين هازارد، غاريث بيل، كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش. (إفي)