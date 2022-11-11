قائمة منتخب قطر الرسمية لكأس العالم 2022 – فيديو

أعلن المدرب الإسباني، فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، القائمة النهائية للعنابي، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 والذي يُقام بالإمارة الخليجية خلال شهر نوفمبر الجاري وينتهي في ديسمبر القادم.

وتُشارك قطر في كأس العالم لأول مرة في تاريخها لكونها المُضيف وصاحب الأرض، حيث لم يسبق للعنابي التأهل إلى نهائيات المونديال من قبل.

وضم سانشيز 26 لاعبًا في قائمة العنابي النهائية، والذي يتواجد في المجموعة الأولى، بجانب هولندا والسنغال والإكوادور.

اللحظة المرتقبة لدى الجميع⏳😍!



نقدم لك اختياريات المدرب فيليكس سانشيز لقائمة #العنابي لبطولة كأس العالم 2022🏆.



لاعبي منتخبنا الوطني نؤمن بكم وبقدراتكم .. كل التوفيق لكم 👏🇶🇦#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكم pic.twitter.com/Hg4BlsSwTD — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 11, 2022

وتواجه قطر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم منتخب الإكوادور وذلك يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر، في اللقاء الذي يُقام على استاد البيت، بالجولة الأولى لحساب مباريات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم، وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

وجاء الإعلان عن قائمة منتخب قطر، بطريقة مبتكرة، حيث تم استعراض أسماء اللاعبين عبر جرافيتي، بكتابة أسماء اللاعبين على الجدران.

وتم استبعاد عبد الرحمان فهمي المصاب فيما يشارك الثلاثي نايف الحضرمي ومصطفى طارق وجاسم الجابر للمرة الأولى.