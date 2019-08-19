قاتل ابن عمه في إربد يسلم نفسه للأمن

عمان-الغد– قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه لاحقا لقضية القتل التي حصلت يوم أمس الأحد، في محافظة اربد، بعد أن أقدم أحد الاشخاص على إطلاق النار باتجاه ابن عمه نتيجة خلافات سابقة بينهما، فقد جرى تكثيف البحث والتحري عن الفاعل ليقوم اليوم بتسليم نفسه لشعبة بحث جنائي اقليم الشمال، وبوشر التحقق معه.
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