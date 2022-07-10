قاتل رئيس وزراء اليابان السابق يعترف بمحاولته صنع قنبلة

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن تيتسويا ياماغامي، الذي قتل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اعترف بمحاولة صنع قنبلة.

وبحسب وكالة أنباء “كيودو”، نقل ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، صباح اليوم الأحد، إلى مكتب المدعي العام، مشيرة إلى أن المتهم قام أيضا بصناعة عدة أسلحة نارية.

وتعرض شينزو آبي للهجوم في 8 يوليو/تموز في مدينة نارا اليابانية خلال وجوده في الشارع، حيث أطلق المهاجم رصاصتين من الخلف من مسافة نحو عشرة أمتار.

ونقل آبي، 67 عاما، على إثرها إلى مستشفى جامعة نارا الطبي وتوفي بعد خمس ساعات.

أثناء الاستجواب، قال ياماغامي في البداية إنه “غير راض عن آبي” ، لكنه ذكر بعد ذلك أن هدفه كان في الأصل سياسيا آخر، وتم اختيار آبي لاحقا، وأن آبي يزعم أنه مرتبط بـ “منظمة” كان للمجرم علاقة بها.

وستقام إجراءات حفل الوداع لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في 11 يوليو في معبد جوجوجي البوذي في وسط طوكيو، في حين ستقام الجنازة في 12 يوليو. (سبوتنيك)

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