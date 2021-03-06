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قاتل طفلتيه.. نحرهما بالسكين صباحا وشقيقه اكتشف الجريمة

منذ ساعتين
دورية لشرطة النجدة في مكان وقوع جريمة في وقت سابق -(أرشيفية)

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موفق كمال

عمان- كشفت مصادر مطلعة أن قوات البادية الملكية تواصل عملية البحث والتحري عن تاجر المخدرات الذي أقدم على قتل طفلتيه نحرا صباح اليوم السبت في لواء الجفر بالبادية الجنوبية ولاذ بعدها بالفرار.
وقالت المصادر إن المتهم من ذوي الأسبقيات بقضايا اتجار وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ مبكرا وأقدم على نحر عنق طفلتيه الأولى عامين والثانية ثلاثة أعوام، وذلك بواسطة سكين كان يحوزها.
وكان شقيق المتهم (عم الطفلتين) قد شاهد أثار دماء أمام منزل شقيقه وباب المنزل مفتوحا، ولدى دخوله لاستطلاع الأمر عثر على طفلتي شقيقه مقتولتين ذبحا كالشاة.

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