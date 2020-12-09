قادة التعليم العالمي يجتمعون خلال مؤتمر “ريوايرد إكس” الافتراضي

دبي- في الوقت الذي يتطلع العالم فيه إلى التعافي من الأثر المستمر لجائحة “كوفيد 19″، سيجتمع قادة وممارسو التعليم من جميع أنحاء العالم في الفترة ما بين 15 و16 كانون الأول (ديسمبر) الحالي خلال ريوايرد إكس (RewirEdX)، وهو مؤتمر دولي افتراضي حول التعليم. “ريوايرد إكس” هو ثمرة تعاون بين دبي العطاء وإكسبو 2020 دبي، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيضم مؤتمر “ريوايرد إكس” وزراء التعليم ومتحدثين بارزين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم. سيجتمع قادة التعليم العالمي والمتحدثون معًا للتمعن في الدروس المستفادة هذا العام إلى جانب تسليط الضوء على الواقع الجديد الذي يتبع عالم ما بعد جائحة “كوفيد 19” في مجال التعليم والتعلم. وفي معرض حديثه قبيل المؤتمر الافتراضي الذي يستمر ليومين، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: “لقد كان لجائحة كوفيد 19 تأثير عميق على التعليم من خلال إغلاق المدارس في كل مكان تقريبًا، ما تسبب في أكبر صدمة متزامنة لجميع أنظمة التعليم في حياتنا. وفي وقت يشهد العالم فيه اضطراب واسع النطاق، يحتاج النقاش حول التعليم إلى إعادة تشكيل وصياغة أكثر من أي وقت مضى. ونأمل بأن يكون مؤتمر ريوايرد إكس هو نقطة الانطلاق للمشاركة والتعاون على المدى الطويل حول طرق جديدة للمضي قدمًا، فضلاً عن كونه بمثابة عد تنازلي لقمة ريوايرد، التي ستُعقد في إكسبو 2020 دبي في الفترة ما بين 12 و14 كانون الأول (ديسمبر) 2021”.

وستركز الجلسات في “ريوايرد إكس” على تأثير “كوفيد 19” على التعليم في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى إعادة النظر في الافتراضات حول التعلم عن بعد وإغلاق المدارس، وضرورة توفير الاتصال عبر الإنترنت وكذلك آفاق التعليم للعام 2021.

“ريوايرد أكس” هي واحدة من مبادرات عدة أطلقتها ريوايرد، وهي منصة عالمية حول التعليم تم إطلاقها رسميًا في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2020. وتهدف هذه المنصة لأن تكون حافزًا لإعادة رسم ملامح الحوار العالمي بشأن التعليم لضمان مستقبل مزدهر ومستدام ومبتكر ومتاح للجميع. ويعقد المؤتمر الافتراضي لهذا العام تمهيداً لقمة ريوايرد في 2021 والتي ستعقد في مركز دبي للمعارض، الذي يقع في موقع إكسبو 2020 دبي.