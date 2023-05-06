 قادة العالم وسط آلاف حضروا في كنيسة دير وستمنستر مراسم التتويج التاريخية

تجري الآن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي الأولى منذ سبعين عاماً، في كنيسة دير وستمنستر.

وعزفت فرقة عسكرية النشيد الوطني مع انطلاق موكب الملك والملكة القرينة من قصر باكنغهام، وانفجرت الحشود بالهتافات التي دوت في المكان.

ومع وصول الزوجين إلى الكنيسة في عربة اليوبيل الماسي الملكية، شوهد الملك وهو يبتسم ويلوح للجماهير.

ووصل إلى الكنيسة حوالي 2,300 مدعو لحضورقداس التتويج، ومن بينهم الأمير هاري الذي وصل بصحبة أبناء عمومته.

وكان الأمير هاري، دوق ساسيكس، قد وصل إلى البلاد الجمعة قادماً من الولايات على متن طائرة تجارية.

وهذه هي المرة الأولى منذ نشر مذكرات الدوق التي سيشاهد فيها الأمير أمام الملأ بصحبة شقيقه الأمير ويليام، أمير ويلز.

ويُعتقدُ بأن الأمير هاري قد يعود على متن طائرة إلى الولايات المتحدة في غضون ساعات بعد انتهاء المراسم للانضمام إلى زوجته ميغان، حيث يحتفل ابنه آرتشي بعيد ميلاده في اليوم نفسه.

وهناك حضور لافت للمدعويين من المشاهير، ومن بينهم الممثلة إيما تومبسون والمغنية الأمريكية كيتي بيري.

كما وصلت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وحفيدتها فينيغان في موكب من ثلاث سيارات. أما الرئيس جو بايدن فلم يحضر إلى المملكة المتحدة.

ومن بين الحضور في الكنيسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وقادة دول الكومونويلث.

وقد تجمع الآلاف من الحشود التي تحمل الأعلام البريطانية على طول الطريق الذي سيمر منه الموكب، حيث خيم الكثيرون منهم في المكان خلال الليل.

ووصل الآلاف من أفراد القوات المسلحة إلى لندن للمشاركة في الموكب، وثمة عملية أمنية ضخمة تجري الآن لتأمين الموكب.

وعقب إتمام المراسم في الكنيسة، سيغادر الملك وكاميلا ويستمنستر آبي عائدين إلى قصر باكنغهام.

أفراد من القوات المسلحة يصلون إلى محطة ووترلو ووصل أكثر من 5000 من أفراد القوات المسلحة بالقطار إلى محطة ووترلو من الحاميات في ربوع البلاد.

وبحسب شبكة سكك الحديد، فإن هذه أكبر عملية نقل لأفراد القوات المسلحة على متن قطارات سكك الحديد منذ جنازة وينستون تشرشل في 1965.

واصطف الآلاف على جانبي الطريق الذي مر منه الموكب على الرغم من توقعات الأرصاد الجوية بهطول أمطار.

ومن بين هؤلاء الأشخاص المصطفين الطفل هودسون البالغ من العمر 10 أعوام، والذي شهد خلال الأعوام القليلة الماضية حفل زواج الأمير هاري وميغان، واحتفالات اليوبيل والجثمان المسجى للملكة الراحلة.

وقال لبي بي سي: “أنا متحمس للغاية. متحمس لرؤية الملك في العربة الذهبية، وآمل أن أرى (عرض) الطائرات.”

وكان تشارلز قد أصبح ملكاً للمملكة المتحدة ولـ 14 دولة اخرى في سبتمبر/ أيلول، عندما توفيت والدته إليزابيث بعد 70 عاماً من جلوسها على العرش. وكانت هناك استعدادات مكثفة منذ شهور لتنظيم الاحتفالات بالتتويج- وهو التتويج رقم 40 الذي يجري في ويستمنستر آبي منذ العام 1066.

وترأس القداس في الكنيسة أسقف كانتربيري جاستن ويلبي، بحضور الضيوف الذين يشكلون طيفا واسعا يتراوح بين السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومذيعي البرامج الترفيهية آنت و ديك.

وسيساعده في ذلك أسقف يورك ستيفن كوتريل، الذي شوهد بالفعل وهو يصل إلى ويستمنستر آبي.

وكانت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد التقت بكاثرين، أميرة ويلز في حفل استقبال قبل التتويج أقيم الجمعة في قصر باكنغهام.

والتقطت صور للملك تشارلز وهو يتبادل الكلمات الترحيبية مع سيدة أوكرانيا الأولى ويستقبل ماري، ولية عهد الدنمارك، بمصافحة وقبلة على الخد.

وثار جدل حول ما إذا كان قد طُلب من الناس في منازلهم أن يتعهدوا بالولاء للملك.

وأوضحت كنيسة انجلترا أن هذا الأمر اختياري تماماً وإن الناس يمكنهم عوضاً عن ذلك أن يحظوا “بلحظة تأمل خاصة”.

وتعد ذروة الحفل عملية وضع تاج سانت إدوارد على رأس الملك، وهي اللحظة التي شهدت قرع أجراس كنيسة ويستمنستر آبي وإطلاق طلقات تحية من مدفعية منصوبة في ساحة مبنى موكب الحراس من راكبي الخيول.

وتم تتويج كاميلا إلى جانب الملك- وبعد العلاقة الطويلة والمعقدة بينهما، سيتم وصفها الآن رسمياً بلقب “الملكة كاميلا”.

ويؤكد الحفل على التنوع والدمج، بوجود عناصر متعددة الأديان أكثر من أي مراسم تتويج سابقة، بمساهمات من ممثلين عن اليهود والمسلمين والبوذيين والسيخ.

ويتلو رئيس الوزراء الهندوسي ريشي سوناك درساً من الإنجيل، وستعزف الموسيقى وتنشد الأغاني باللغات الويلزية والاسكتلندية والغالية الإيرلندية.

وتشارك قساوسة من النساء للمرة الأولى في قداس للتتويج تعود تقاليده إلى حوالي ألف عام.

الجنود يسيرون في مارش عسكري على طول منطقة وايتهول

وبعد انتهاء القداس، في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت الصيفي، سيعود الملك تشارلز والملكة كاميلا على متن العربة الملكية الذهبية إلى قصر باكنغهام، في موكب مهيب بطول 1,6 كيلومترا، بمرافقة 4000 جندي و19 فرقة عسكرية.

العربة الملكية الذهبية التقليدية ستستخدم في طريق العودة إلى قصر باكنغهام.

وقد نفذت بروفات للموكب بعناية فائقة من خلال السير على طريق يماثل الطريق الذي سيمر منه الموكب الحقيقي مع وضع علامات حول المعالم البارزة باستخدام الأقماع المرورية.

وهنالك خطط لكي تقوم الطائرات بالتحليق في استعراض جوي فوق القصر عندما يطل أفراد العائلة الملكية من شرفة القصر، ولكن هناك مخاوف من الطقس حيث تفيد الأرصاد الجوية أنه سيكون غائماً وماطراً.

وقد اجتذبت مراسم التتويج أيضاً مجموعة صغيرة من المحتجين من مجموعة “الجمهورية” وهي مجموعة تدعو إلى إلغاء الملكية، والتي تحتشد بهذه المناسبة في ميدان ترافلغار (الطرف الأغر).

ورافقت المراسم عملية أمنية ضخمة، حيث وضعت شرطة العاصمة 11,500 شرطي في الخدمة فيما تقول إنه أكبر انتشار لعناصرها في يوم واحد على الإطلاق.

محتجون من جماعة الجمهورية المناهضة للملكية اجتمعوا في ميدان ترافلغار

ودافعت الجماعات المناهضة للملكية عن حقها في الاحتجاج، لكن الشرطة حذرت من أن “تسامحها مع أي تعطيل سواء من خلال الاحتجاج أو غير ذلك، سيكون قليلاً للغاية”.

وثار جدل أيضاً حول قائمة المدعويين للمراسم، مع انتقادات لحضور نائب الرئيس الصيني هان زينغ، المتهم بالإشراف على عملية قمع الحريات المدنية في هونغ كونغ.

ولكنه سيكون حفل ستبثة الشاشات إلى جمهور عالمي ضخم، حيث وصلت إلى لندن طواقم تلفزيونية من مختلف مناطق العالم.